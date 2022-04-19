Bu dönem zenginlerinin yurt dışında en az 200 milyar’ı var

Bülent Kuşoğlu, bu iddiasını Mülkiyeliler Birliği’nin Ankara’da düzenlediği Ekonomik Kriz konulu konferansta dile getirdi. “Bunun 100 milyar doları gelsin Türkiye’yi abad ederiz” dedi.

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CHP'nin idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan İstanbul Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Türkiye'deki ekonomik sıkıntının basit bir kriz değil ‘buhran' olduğunu söyledi. Bu buhranın nasıl atlatılacağının çözümünü siyaset kurumunun bulması gerektiğini kaydetti. Çözüm için gerekli finansal kaynağın nerede aranması gerektiğine ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

‘BORÇ PARAYI KAÇIRDILAR…'

“Bunlar bu dönemde borçlandılar ama ağırlıklı olarak borçlandıkları parayı, döviz getirecek alanlarda değil inşaat sektöründe kullandılar. Türkiye, aldığı borcu ödeyemez duruma geldi. Buna ilave olarak bu dönemde zengin edilenler, bizim (beşli çete) dediklerimiz dahil olmak üzere iktidar tarafından kayrılanlar, o dövizleri aldı yurt dışına götürdü. Şu anda yapılan hesaplara göre yurt dışında en az 200 milyar dolarları var. Bu para kaçırıldı. Bunun 100 milyar dolar gelsin Türkiye'yi abat ederiz”

‘ÜRETİP HAKÇA PAYLAŞALIM…'

CHP kurmayı, yaşanan buhrandan nasıl çıkılacacağına ilişkin çözüm önerilerini ise, “Öncelikle güven ortamının yaratılması, demokrasinin tesis edilmesi gerekiyor. Dört ayaklı bir çözüm önerimiz var; adaleti, can ve mal güvenliğini, demokrasiyi, hakça paylaşımı sağlamak lazım. Yani üreten, zenginleşen ve sosyal adaleti sağlayan bir Türkiye oluşturmak zorundayız” diye açıkladı.