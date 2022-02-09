Bursalı sanayici enerjide tek fiyat uygulaması bekliyor

Bursa'da patronlar, elektrikte tek fiyat uygulaması istedi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, “Önceliğimiz kademeli tarife uygulamasının kaldırılması ve enerji arzı güvenliğinin sağlanması. Sanayicilerimiz tek fiyat uygulamasına dönülmesini bekliyor" dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Tekstil boyahaneleri işletmecilerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Patronların gündeminde enerji düzenlemesi vardı.

Toplantıda elektrik faturalarına dikkat çeken Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Önceliğimiz kademeli tarife uygulamasının kaldırılması ve enerji arzı güvenliğinin sağlanması. Sanayicilerimiz tek fiyat uygulamasına dönülmesini bekliyor” dedi.

‘TÜRKİYE ÜRETİM MERKEZİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR’

Pandeminin risklerin yanında fırsatları da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Burkay, 2021 yılında tedarik zincirinde yaşanan değişimle birlikte Türkiye'de yatırımların arttığını ifade etti.

Burkay, “Geçen yıl daha önce Türkiye ile hiç ticaret yapmamış veya sınırlı ticareti olan birçok ülke ve şirket ülkemizden 25 milyar dolar değerinde alım yapmış. Bu sene bunun iki kat artarak 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor” dedi.

“Birçok sektör yeni pazar ve yeni müşteri gruplarına ihracat gerçekleştirecek” diyen Burkay, “Yatırım teşvik belgelerine baktığımızda da tekstil sektörünün otomotiv yan sanayi ile birlikte en fazla yatırım yapılan alanların başında geldiğini görüyoruz” diye konuştu.

‘KADEMELİ TARİFE UYGULAMASI KALDIRILMALI’

Siparişlerin arttığı, üretim ve ihracatın ivme kazandığı bir dönemde artan enerji maliyetlerinin ise işletmeleri olumsuz etkilediğini kaydeden Burkay, şunları söyledi:

“Enerji girdilerinin toplam maliyet içindeki payı en yüksek olduğu sektörlerden boyahanelerin bu süreçten daha fazla etkilendi. Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla yaptığımız görüşmede firmalarımızın taleplerini aktardık.

Önceliğimiz kademeli tarife uygulamasının kaldırılması ve enerji arzı güvenliğinin sağlanması. Sanayicilerimiz tek fiyat uygulamasına dönülmesini bekliyor. Sayın Bakanımız bu konuda çalışma yapacaklarını söyledi. Yakın zamanda talebimizin karşılık bulmasını ümit ediyoruz.”

‘BOYAHANELER KESİNTİLERDEN OLUMSUZ ETKİLENDİ’

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, enerjide artan maliyetlerin sanayicileri zorladığını kaydederek şöyle konuştu:

“Enerji yoğun işletmeler arasında yer alan boyahanelerde. Yükselen enerji maliyetlerinin etkisi daha güçlü şekilde hissediliyor. Ocak ayında İran'ın gaz sevkiyatını durdurması sonrası OSB'lerde uygulanan doğalgaz kısıtlamaları ve elektrik kesintileri de işletmelerimizde üretim ve performans kaybına yol açtı.

Kentimizin tekstildeki en önemli avantajı hızlı üretip hızlı teslim edebilme yeteneğidir. Bu rekabet avantajını sürdürebilmemizi sağlayan ana unsur ise boyahane ve baskı fabrikalarıdır. Bu işletmelerimizin girdi maliyetlerini düşürüp, yeni desteklerle sanayimizin rekabet gücünü korumamız gerekiyor.”

‘ENERJİ MALİYETLERİ YÜKÜMÜZÜ AĞIRLAŞTIRIYOR’

DOSAB Başkanı Halil Ersan Özsoy’da enerji maliyetlerine ilişkin bilgiler verdi.

Özsoy, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzde 60'lık kısma kadar 0,59 TL olan kw fiyatının sonrasında yüzde 50 zamla 0,89 TL'ye çıktığını belirterek, “Tüketim ortalaması 0,71 TL'ye denk geliyor. Aynı şekilde doğalgaz kullanımında uygulanan kısıtlamalar ve artan enerji fiyatları firmalarımızın yükünü ağırlaştırıyor” diye konuştu.

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