Çalışma Bakanı’ndan asgari ücrete ek zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin yılda iki kez artırılması tartışmalarını anlamlı bulmadığını söyledi. Bilgin, "Türkiye tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde artırdık. İşverenlerin de maliyeti arttı" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, artan hayat pahalılığı sonrası asgari ücretin yılda iki kez artırılmasına yönelik başlayan tartışmalarla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep’te bulunan Bilgin, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen Üretim Sürecine Katılım Programı Tanıtım Toplantısı’nda, “Türkiye tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde artırdık. Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum” dedi.

Bilgin, “Çünkü gerekeni enflasyon farkı ile yaptık. Bu durumlarda işçiyi de işvereni de düşünmek lazım. Çünkü asgari ücret artarken, işverenlerin de maliyeti arttı” diye konuştu.

‘EKONOMİK TAHRİBATI BERTARAF ETMENİN YOLU…’

Öte yandan Bilgin, “Son iki yılda Avrupa ve Amerika gibi güçlü ekonomiler büyük sıkıntı yaşarken Türkiye bu sıkıntılara rağmen yüzde 11 gibi bir büyüme rakamı yakaladı. Önümüzdeki dönemde de enflasyonun aşama aşama düşeceğini hep beraber göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Dünya genelindeki ekonomik tahribatı ülke olarak bertaraf etmenin yolu büyümedir, istihdamdır” diyen Bilgin, “Türkiye’de yeni istihdam modeli ile bunu başaracaktır. Biz bu modeli de Gaziantep'ten başlatıyoruz. Çünkü Gaziantep bunu başarabilecek bir sanayi ve ekonomiye sahip. Yeni istihdam modeli burada başladıktan sonra Bursa'da devam edecek ve Türkiye geneline yayılacak” şeklinde konuştu.

‘İŞE ALINACAKLARIN 3 AYLIK GİDERLERİ KARŞILANACAK’

Yeni istihdam modelinin detaylarından da bahseden Bilgin, “Bu yeni modelle işe alınacak elemanların ilk 3 ay tüm ekonomik giderleri bakanlığımız ve devlet tarafından karşılanacak” dedi.

“Ücretini vereceğiz, sigortasını, primini yani tüm ekonomik giderlerini biz karşılayacağız” diyen Bilgin, “İlkokul, lise, yüksekokul ve üniversite mezunlarını kapsayan, her kesime hitap eden bir model olacak. Bu projeyi uyguladıktan sonra 3 ay sonraki verilere göre bunu tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz” diye konuştu. (İHA)



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