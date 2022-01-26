Çarşı pazara zam yağdı

Zirve yapan hayat pahalılığı en çok da vatandaşın gıda alışverişini etkiliyor. Çünkü fiyatlar dur durak bilmeden artıyor. SÖZCÜ muhabiri, 6-26 Ocak tarihleri arasında Beşiktaş'ta aynı marketteki fiyat farkını inceledi. 20 günde yüzde 18.35 artan fiyatlar şimdi bir de olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden zamlanacak.

Batuhan SERİM

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İktidarın politikaları sonucu yaşanan ekonomik kriz, gün geçtikçe etkisini hissettiriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar, çocuklarının dahi yiyeceğinden kısmak zorunda kalıyor. Çünkü markette ve pazarda fiyatlar ateş pahası.

Eskiden kiloyla alışveriş yapan vatandaşların, son aylarda birkaç yüz gramla hatta taneyle alışveriş yaptığı da görülüyor. Bu kişilerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Çünkü ev kirası, elektrik, doğalgaz ve su faturasını ödedikten sonra bütçeden geriye neredeyse hiçbir şey kalmıyor.

‘HALE GİREMEYEN MALLAR ZAM OLARAK YANSIYACAK’

Ayrıca Akdeniz’den İstanbul’a gıda ürünü getiren araçların geçtiği TEM Bolu Dağı geçidi, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarını etkisi altına alan kar fırtınası ve yolların aralıklarla kapanması zaten yüksek olan fiyatlara adeta bir ‘darbe' daha vuracak.

Kar sebebiyle tıkanan ve çok sayıda zincirleme kazanın meydana geldiği otobanlarda mahsur kalan sebze-meyve yüklü TIR'lar, İstanbul'daki hallere ulaşamadı.

İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre günde 1400 civarında araç girişi olan Bayrampaşa Hali’ne 25 Ocak’ta sadece 131 araç, günde 500 civarında araç girişi olan Ataşehir haline de aynı gün 136 araç girdi.

PAZARLARDA ÇOĞU ÜRÜNDE ETİKET YOK

Görüştüğümüz pazarcı esnafı, bugün (Çarşamba); Cuma ve Cumartesi’den kalan malları satmaya devam ettiklerini çünkü yeni ürünlerin gelemediğini, bu durumun da yeni gelen mallarda fiyat artışlarına sebep olacağını söyledi.

Ayrıca hava koşulları nedeniyle pazarlarda az sayıda tezgah açıldığı ve az sayıda vatandaşın alışverişe çıktığı gözlendi.

Açılan tezgahlarda da ürünlere etiket konulmaması dikkat çekti. Konuştuğumuz pazarcı esnafı, “Yüksek fiyatları gören vatandaş tezgahtan uzaklaşıyor, biz de etiket koymuyoruz” açıklamasında bulundu.

PAZARCI ESNAFI: ÇARKLAR DÖNMÜYOR

Müşterinin alım gücü düştüğü için eskisi gibi alışveriş yapamadığını, dolayısıyla satışlarının büyük ölçüde düştüğünü de vurgulayan pazarcı esnafı, “Çarklar dönmüyor” dedi.

Ayrıca bu kış yaşanan fiyat artışının, diğer yıllara kıyasla daha fazla olduğunu belirten esnaf, “Her sene sorun olurdu ama bu sene bir başka…” diyerek altını çizdi.

TOPLAM TUTARDAKİ ARTIŞ YÜZDE 18.35

SÖZCÜ muhabiri de İstanbul Beşiktaş’ta bir zincir markette sebze-meyve fiyatlarında 20 günde yaşanan değişimi inceledi.

6 Ocak – 26 Ocak 2021 tarihlerinde yaptığımız incelemelerde, fiyat toplamında yüzde 18.35'lik bir artış gözledik. 6 Ocak'ta birer kilo sebze-meyvenin toplamı 193.90 TL tutarken; 26 Ocak'ta bu tutar 229.50 TL'ye yükseldi.

İŞTE 20 GÜNLÜK FİYAT DEĞİŞİMİ

Bir aydan daha kısa sürede fiyatlarda yaşanan değişimler ise kalem kalem şu şekilde: (Soldaki fiyatlar 6 Ocak, sağdaki fiyatlar ise 26 Ocak fiyatları)

Kırmızı elma: 4.75 – 7.90

Kivi: 13.95 – 15.95

Portakal: 3.85 – 6.90

Elma golden: 5.90 – 7.90

Domates: 4.90 – 9.90

Salatalık: 13.90 – 14.90

Sarımsak: 16.95 – 19.60

Kırmızı biber paket: 7.45 – 7.45

Domates kokteyl: 12.90 – 14.90

Çarliston biber paket: 6.95 – 8.95

Sivri biber paket: 7.45 – 7.95

Karnabahar: 6.90 – 5.95

Patates: 4.90 – 5.50

Soğan: 1.50 – 2.50

Kereviz: 9.45 – 8.45

Havuç: 5.25 – 6.90

Taze soğan: 4.25 4.45

Göbek marul: 5.95 – 6.50

Kırmızı lahana: 6.95 – 6.95

Nane: 2.95 – 2.95

Dereotu: 2.95 – 2.95

Kıvırcık: 4.75 – 4.90

Roka: 2.75 – 2.75

Kabak: 9.90 – 13.95

Patlıcan: 26.50 – 32.50