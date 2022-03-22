‘Çiftçi, zamlardan dolayı tarlaya gübre atamadı’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübre fiyatlarındaki artışın sürdüğünü kaydetti. Gürer, "Çiftçi, gübreyi alıp ekin yaparken tarlaya atamadı. Bu nedenle taban gübreyi kullanamadı. 2022 yılında 3 gübre atması lazım ama fiyatlar aldı başını gitti. Bu da gıda fiyatlarında artışa neden olabilir" uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Gürer’in tarladan yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

“2021 yılında gübreye yüzde 342 zam geldi. Çitfçi, gübreyi alıp ekin yaparken tarlaya atamadı. Bu nedenle taban gübreyi kullanamadı. 2022 yılında 3 gübre atması lazım ama fiyatlar aldı başını gitti. Çiftçinin gübre atabilmesi için mutlak surette gübre atılması gerekiyor, fiyatlar son bir ayda hızla yükselişe geçti. Çiftçi gübre artmazsa fiyatlar yükselir ve bu da hububatta ve gıda fiyatlarında da artışa neden olur bir an önce önlem alınmalı. Gübre fiyatlarının TUİK’e göre son bir yıldaki artışı ise yüzde 152.”

İŞTE GÜBRE FİYATLARININ SON BİR AYDAKİ KARŞILAŞTIRMASI

Gürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile gübre fabrikalarının ((toros, bagfaş, igsaş, gübretaş, ege gübre, eti gübre, alp-ateş, ag gübre, uba gübre vs) Mart başında indirime gittiğini ve fiyatların şu şekilde olduğunu kaydetti:

1 MART İTİBARİYLE

%26 Can: 5300-5600 tl/ton

%21 Amonyum Sülfat: 6500-6650tl/ton

18.46.0. DAP: 10.500-11.000 tl/ton

15.15.15. NPK: 7500-8000 tl/ton

20.20.0. NP: 6500-7000 tl/ton

%46 ÜRE: 9500-10.500 tl/ton

ŞU ANDAKİ PİYASA FİYATLARI

Şu andaki piyasa fiyatları ise şöyle:

%26 Can: 7500-8000 tl/ton

%21 Amonyum Sülfat: 7500-8000tl/ton

18.46.0. DAP: 13.000-13.500 tl/ton

15.15.15. NPK: 9500-10.000 tl/ton

20.20.0. NP: 8000-8750 tl/ton

%46 ÜRE: 13.000-13.500 tl/ton

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