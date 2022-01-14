Çiftçinin enflasyonu rekor kırdı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 36,39, aylık yüzde 12,51 artarak rekor kırdı.

Sozcu.com.tr

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TÜİK, Aralık 2021 dönemine ait Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, çiftçinin üreterek piyasaya satışını yaptığı ürünlerin ilk el satış fiyatlarındaki zaman içerisinde meydana gelen değişimlerin hesaplandığı Tarım-ÜFE’de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 12,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23,73 artış gerçekleşti.

Bu oran Tarım-ÜFE’de bugüne kadar ölçülen en büyük aylık ve yıllık artış oldu.

Sektörlerde bir önceki aya göre ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,49, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 6,95, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 12,91 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 10,6, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,71, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15 artış gerçekleşti.

LİFLİ BİTKİLERDE BÜYÜK ARTIŞ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,43 ile turunçgiller ve yüzde 20,32 ile çeltik oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,44 ile lifli bitkiler, yüzde 67,33 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 49,31 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 19,8 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

AYLIK BAZDA TURUNÇGİLLER YÜZDE 26,44 ARTTI

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,44 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 4,20 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 26,44 ile turunçgiller ve yüzde 17,77 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 10,45 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Aralık 2021’de, endekste kapsanan 86 maddeden, 20 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 5 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 61 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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