Deniz taşımacılık firmaları Rusya seferlerini askıya aldı

Dev gemicilik şirketleri Maersk ve MSC, Rusya'ya yönelik yük taşımacılığını askıya aldıklarını duyurdu. İngiltere ise Rusya ile bağlantılı tüm gemilerin kendi limanlarına girmesini yasaklayan bir yasa geçirdi.

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Gemicilik devi Maersk, Ukrayna işgali sonrasında Batılı şirketlerin Rusya’ya uyguladıkları yaptırımlara katılarak Rusya’ya yönelik denizden tüm konteyner taşımacılığını durdurdu.

Rusya’nın geçen hafta Ukrayna işgaline başlamasıyla Batılı devletler Rus ekonomisine ağır darbe vurmak ve onun küresel finansal sisteme erişimine kesmek için Rusya’ya sert yaptırımlar getirmişti.

Yaptırımlar kapsamında birçok devlet Rus uçaklarına hava sahalarını kapatmış, bazı Rus bankaları SWIFT küresel finansal ödeme ağından çıkartılmış ve Moskova’nın 630 milyar dolarlık dış rezervini kullanma yetkisi kısıtlanmıştı.

Ayrıca büyük enerji şirketleri BP ve Shell Rusya’daki milyarlarca dolarlık varlıklarını elden çıkarmış, önde gelen bankalar, havayolu şirketleri, otomobil üreticileri Rusya’ya tedariği kesmiş ya da işbirliğini sonlandırmıştı.

İNGİLTERE KENDİ LİMANLARINA GİRMESİNİ YASAKLADI

Baltık Denizi’ndeki St Petersburg’dan Kaliningrad’a, Karadeniz’deki Novorossiysk’tan Rusya’nın doğu kıyısındaki Vladivostok ve Vostochny’ye kadar birçok konteyner taşımacılığı rotasında faaliyet gösteren Danimarkalı gemicilik şirketi Maersk, Rusya’ya olan tüm konteyner taşımacılığını askıya aldı.

Cenevre merkezli dünyanın bir numaralı konteyner taşımacılık şirketi MSC de Rusya’ya giden ve oradan gelen tüm nakliye gemi yük taşımacılığı kaydını durdurdu fakat hâlâ insani ve tıbbi yüklerle gıda malzemelerini kabul edip izleyeceğini belirtti.

İngiltere ise Rusya ile bağlantılı tüm gemilerin kendi limanlarına girmesini yasaklayan bir yasa geçirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsü, bugün yürürlüğe giren yasa kapsamında “Rus bandıralı, sahibi, ruhsatı veya kontrolü Rusya’yadaki kişilere ait, özel yatların da dahil olduğu kiralık ya da işletilen” tüm deniz araçlarının İngiliz limanlarına girmesinin yasaklandığını duyurdu. (REUTERS)



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