Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 11 Şubat 2022

Dolar 11 Şubat Cuma günü 13.53 TL'den işlem görüyor. Kurda dün ABD’de açıklanan enflasyon verisinin beklentiden yüksek açıklanması ve piyasalarda risk algısında bozulmaya rağmen 13,45TL seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı. Önceki işlem gününde 13.5214 seviyesinden kapanan Dolar kurunun negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.06 olarak gerçekleşti.

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Dolar kuru dün açıklanan ABD enflasyon datasının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen sakin seyrini koruyor. ABD enflasyonunun 40 yılın zirvesini görmesi FED tarafındaki faiz artırım baskılarını arttırıyor. Global enflasyonist endişeler gölgesinde yurtiçi enflasyonunda da yükselişin devam etmesi risk algısı olarak olumsuz bir etken olmaya devam ediyor.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.53 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.353 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 11 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 11 Şubat 2022 Dolar yorumları: Hafta içerisinde 13.50 – 13.65 seviyeleri arasında dalgalanan DolarTL bu sabah 13.51 seviyesinde bulunuyor. 13.50 seviyesinin üzerinde kalınması halinde yeniden 13.65 seviyesine yönelik yukarı yönlü bir eğilim gözlemlenebilir. 13.50 seviyesinin altında kalıcı seyirler görmeden satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. 13.50 seviyesi altındaki seyirlerde geri çekilmenin 13.25 yakınlarında sınırlı kalması beklenebilir.