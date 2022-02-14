Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 14 Şubat 2022

Dolar, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü 13.54 TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz işlem gününü %0.01 düşüşle tamamlayan Dolar kuru günü 13.51 seviyesinden tamamladı. Haftasonu Bakan Nebati’nin açıkladığı enflasyonla mücadele paketinin parite üzerinde etkisinin sınırlı olması bekleniyor. Bu hafta parite için en önemli gündem TCMB faiz kararı olacak.

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Kurda tüm jeopolitik risklere ve dolar endeksinde yaşanan yükselişe rağmen 13,65TL seviyesi yukarı yönlü kalıcı olarak geçilmiyor. Bugün her iki bölgeden veri akışı sınırlı fakat Rusya-Ukrayna gerginliğinin piyasalarda yaratacağı etki takip edilecek. Diğer taraftan açıklanan paketler ile kur korumalı sisteme geçişin özellikle kurumlar tarafında artması kurda yükselişleri sınırlı kılmaya devam ediyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.54 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.354 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 14 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 14 Şubat 2022 Dolar yorumları: Teknik anlamda hala oldukça yatay bir bandın içerisinde yer alan Dolar/TL için bu bölgeden çıkılmadan işlem yapılması riskli sayılabilir. Orta vadeli önemli bir bölge olan 13.20-13.10 bandı 22 günlük üssel hareketli ortalama bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması ile birlikte orta vadeli bir düşüş hareketi başlayabilir. yukarıda ise 13.75 üstü kapanışlarla alımlar güçlenebilir.