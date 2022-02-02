Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Şubat 2022

Dolar 2 Şubat 2022 Çarşamba günü 13.44 TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz işlem gününde pozitif bir seyir izleyen Dolar kuru günü 0.93% yükselişle 13.33 seviyesinden tamamladı ve 13.20 seviyelerinden yeniden tepki yükselişi gerçekleştirdi.

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Dolar kuru son 2 gündür 13.26 seviyesine kadar gerilese de buradan gelen alımlarla 13.35 seviyesinin üzerine yükseliyor. Bu sabah kurda işlemler 13.37 seviyesinden geçiyor. Bu hafta doların zayıf seyretmesiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kazancı takip ediliyor.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.44 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.344 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 2 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 2 ŞUBAT 2022 dolar yorumları: Gün içi yukarı yönlü hareketlerde 13.3969 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 13.4304, 13.4810 ve 13.5145 dirençleri önemli hale gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 13.3463, 13.3128 ve 13.2622 destek seviyeleri olarak izlenecektir.