Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 28 Ocak 2022

Dolar 28 Ocak Cuma günü 13.63 TL'den işlem görüyor. Piyasalar tarafından yakından takip edilen FED toplantısının ardından verilen mesajlar ile birlikte güçlenen dolar kuru ile 13,65 TL seviyelerine doğru yükseliş sonrası bu seviyelerde kalıcılığını sürdürüyor.

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Dolar kurunda işlemler 13.63 seviyesinden geçiyor. Dolar son 2 haftadır 13.65 seviyesini aşmakta zorlanıyor. 13.65 seviyesi aşılmadığı sürece kurda yatay eğilim korunabilir. Fed toplantısının ardından doların güçlenmesi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yarattı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de aynı süreçte yüzde 1,71 seviyesinden yüzde 1,82'ye yükseldi. Dün yurt içinde enflasyon raporu takip edildi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.63 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.363 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 28 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 28 Ocak 2022 Dolar yorumları: Dolar/TL sakin fakat yüksek kapanışlara devam ediyor. Kısa ve orta vade hareketli ortalamalar üzerinde işlem görmeye devam eden kurda, 13.90-13.95 bandını direnç olarak izleyeceğiz. Bu bandın üzerinde kalınması halinde 14.40'a yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 13,51 desteği altında 12,86'yı takip edeceğiz.