Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 3 Şubat 2022

Dolar 3 Şubat Perşembe günü 13.56 TL'den işlem görüyor. Haftaya 13.48 seviyelerinde başlangıç yapan dolar kuru hafta içerisinde dalgalı bir seyir izledi. Dolar endeksinde yaşanan üç günlük geri çekilmeye rağmen aşağı yönlü hareketler sınırlı kaldı.

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Yılbaşından bu yana, yukarıdaki 13.87 ve aşağıdaki 12.88 seviyeleri arasında işlemler görülen kurda; son 15 günde ise, kabaca 13.65-13.25 aralığında gelgitler görülüyor. Geçtiğimiz işlem gününde pozitif bir seyir izleyen Dolar/TL paritesi günü 0.31% yükselişle 13.38 seviyesinden tamamladı ve 13.20 seviyelerinden yeniden tepki yükselişini devam ettirdi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.56 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.356 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 3 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 3 Şubat 2022 dolar yorumları: Dolar/TL dün toparlanma göstererek 13.58'e kadar yükseliş kaydetti. 22 günlük hareketli ortalama 13.54 üzerinde kalındığı taktirde 13,70 ilk direnç olmak üzere 13,90-13,95 bandı hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 13,27 altında 50 günlük hareketli ortalama 12,94'e düşüş devam edebilir.

EUR/USD ise toparlanmaya devam ediyor. Düşüş trend direnci 1.1370'i direnç olarak takip edeceğimiz paritede, bu seviyenin üzerinde kapanış görülmesi halinde 1.1570 – 1.16 bandına yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 1.1260 destek olarak izlenebilir.