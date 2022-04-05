Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Nisan 2022

Dolar 5 Nisan 2022 Salı günü 14.71 TL'den işlem görüyor. Kur dün açıklanan Mart ayı enflasyon verisinin yüzde 60 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi sonrasında 14,71 TL üzerine doğru sınırlı yükseliş gerçekleştirse de gün sonunda 14,70 TL altında kapanış gerçekleştirdi.

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Dolar kuru bu sabah 14.69 seviyesinde seyrederken yatay görünümünü koruyor. Yurt içinde açıklanan Mart ayı enflasyon verisi aylık bazda yüzde 5,46 yıllık bazda yüzde 61,14 yükseliş kaydetti. Enflasyondaki yükselişin dolar kuruna önemli bir yansıması olmadı. Yurt dışında ise Rusya – Ukrayna savaşına dair gelişmeler takip ediliyor. Bu hafta içerisinde ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayabileceği ifade ediliyor. Yaptırımların enerji sektörünü de kapsayabileceğine yönelik beklentilerle petrol fiyatları yükseliyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.71 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.471 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 5 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 5 Nisan 2022 Dolar yorumları: Dolar, Türk Lirası karşısında günü 0.03% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli 14.688'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli 14.703'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 14.7800 ve 14.8700'de, destek seviyeleri ise 14.6800 ve 14.5900'de bulunmaktadır.