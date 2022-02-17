Doların patronlarından enflasyon vurgusu: Gerektiğinde faiz artışı hızlanabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri geçen ayki para politika toplantısında yüksek enflasyona vurgu yaparak faizlerin yükseltilme zamanın geldiğine dikkat çekti. Toplantıda faiz artırımlarının ne hızda yapılacağı konusunda bir görüş ortaya konmazken enflasyondaki mevcut seyrin sürmesi durumunda döngünün hızlandırılabileceği vurgulandı.

Sozcu.com.tr

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Fed, 25-26 Ocak’ta gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını dün yayınladı.

Fed yetkilileri, para politikasının belirlendiği toplantıda enflasyon ve istihdamda görülen güçlenmeyle birlikte faizlerin yükseltilme zamanın geldiğine dikkat çekti. Ancak toplantı tutanaklarında faiz artırımlarının ne hızda yapılacağı konusunda bir görüş birliğine varılmadı.

Fed’in geçen ay gerçekleştirilen toplantısının dün yayımlanan tutanaklarına göre, her toplantıda enflasyon ve diğer verilerin analizin edilerek faiz konusunda karar alınacağı ifade edildi.

‘FAİZ ARTIŞLARI HIZLANABİLİR’

İki gün süren toplantının tutanakları, Fed’in 1980’lerden bu yana görülen en büyük hızda yükselen enflasyon ile mücadele etmeye hazırlandığını gösterdi. Ayrıca tutanaklar yetkililerin hâlâ enflasyonun yıl içerisinde düşmesini beklediklerine, ancak düşmemesi durumunda faizleri hızla yükseltmeye hazır olduklarına işaret etti.

Tutanaklara göre, çoğu üye 2015'teki döngüden daha hızlı bir faiz artış döngüsünün uygun olduğunu belirtirken varlık alımlarının azaltılması konusunda çoğu üyenin mart ayını işaret ettiği görüldü.

Tutanaklarda, “Çoğu katılımcı enflasyonun öngördükleri gibi düşmemesi halinde (para politikası kurulunun) para politikasındaki gevşek duruşun şu anda öngördüklerinden daha çabuk kaldırılabileceğine dikkat çekti” denildi.

PİYASALAR YAKINDAN İZLİYOR

ABD’de tüketici enflasyonunun yüzde 7,5’le son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkması Fed’in gerçekleştireceği faiz artışına ilişkin beklentileri öne çekmişti. Uzmanlar faiz artışının martta başlayacağını düşünürken kimi Fed üyeleri 25 puan yerine 50 baz puanlık faiz artışlarının da uygun olabileceğini belirtmişti.

Piyasalar Fed’in 2022 ve 2023 yılları içerisinde kaç faiz artışına gideceğini ve bu faiz artışlarının kaç puan olacağını yakından izleyecek. FED’in bir sonraki faiz toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde. Karar ise 16 Mart tarihinde itibari ile açıklanacak.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed’in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed’in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.

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