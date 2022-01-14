Döviz birikimi olan konut satışlarını artırdı

Konut satışları 2021'de yıllık bazda yüzde 0,5 azalsa da aralık ayında yüzde 113,7 birden arttı. Bu, ucuz kredilerin verildiği 2020'nin yaz aylarındaki aylık artışa benzer, dikkat çeken bir artış olarak öne çıktı. Peki aralık ayında ne oldu da satışlar bu kadar yükseldi? Uzmanları sozcu.com.tr için anlattı.

Gamze BAL

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Konut satışları 2021 genelinde duraklasa da yılın son ayında satışlarda beklenmeyen oranda bir artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları 2021 genelinde yüzde 0,5 azalırken, 2021 Aralık’ta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 113,7 birden arttı. Bu artış, ucuz kredilerin verildiği 2020’nin yaz aylarındaki aylık artışa benzer, dikkat çeken bir artış olarak öne çıktı.

Kredili satış olarak nitelendirilen ipotekli konut satışları da 2021 genelinde yıllık yüzde 48,6 azalsa da aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 209,3 arttı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, bunu 2021 Aralık’ta döviz kurunda yaşanan rekor artışlara bağlıyor.

Aşa, “Döviz birikimi olan vatandaşların, aralık ayında kurdaki artışa bağlı olarak mevcut birikimleri artınca konuta yöneldiklerini düşünüyorum. Yüksek fiyatlara alıcı olması için mutlaka elindeki paranın değer kazanmış olması lazım” değerlendirmesinde bulundu.

‘PARA GAYRİMENKULE KAYDI’

Eva Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı da Aşa gibi, satışlardaki artışı kurdaki haraketliliğe bağladı.

Hatırlanacağı üzere, dolar/TL 2021 Aralık’ta 18,36’yı, Euro/TL ise 20 lirayı aşmış; Türk lirası tarihi değer kayıplarını yaşamıştı.

Her yılın aralık ayında satışların yüksek geldiğini, ancak 2021 Aralık’ta yüzde 113 kadar bir artış olmasını beklemediklerini aktaran Yazıcı, “Satışlarda zaten bir hareketlilik var. Ancak aralık ayında dolardaki hareketlilik nedeniyle para gayrimenkule kaydı” diye konuştu.

‘KONUTLAR TASARRUF YAPABİLENİN ELİNDE TOPLANDI’

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Celal Erdoğdu ise, “Aralık ayında dövizde yaşanan hareketlilik ile birçok satışın iptal edildiği konuşulurken, birikimlerini dövizde değerlendirenler koymuş oldukları hedefe ulaştıklarını gördüler. Birikimlerini rasyonel yönetenler ile konut fiyatlarının önünün kesilmeyeceğini düşünen potansiyel alıcılar hareket geçti ve tercihini konuttan yana yaptı” dedi.

Ancak Erdoğdu’nun vurgu yaptığı kısım, evlerin ne kadar satıldığından ziyade kimlerin satın alabildiği…

“Kira ve ulaşımın hane halklarının neredeyse gelirlerinin yüzde 40’ını oluşturması ile yüzde 20’lik dilimlerde en üstteki yüzde 20 dışındaki gruplar neredeyse tasarruf yapamaz hale geldi” diyen Erdoğdu, şöyle devam etti:

“Bunun sonucunda da Türkiye’deki konut sahipliği 13 yıl öncesine göre yüzde 3 azalarak yüzde 57,8'e geriledi. Bu da bize satılan konutların, tasarruf yapabilen grupların elinde toplandığını gösteriyor.”

‘2022’NİN ENFLASYON YÜKÜ’ VURGUSU

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ise, 2021 genelindeki satışların yüzde 0,5 düşse de satışlarda gayrimenkul tarihindeki ikinci rekor seviyelerin yakalandığını söyledi.

Durbakayım, aralıkta aylık bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artış olmasının ilk nedenini ise ‘dövizdeki riskli dalgalanmalardan kaçan yatırımcıların gayrimenkule yönelmesi’ olarak açıkladı.

“Diğer taraftan 2021 yılı içinde yapılan satış sözleşmelerinin, 2022’deki enflasyon yükünden arındırmak için yılın son ayında resmiyete geçmesidir” diyen Durbakayım, “Bir diğer sebep ise 2021 yıllık enflasyonuna göre gayrimenkul fiyatlarının 2022'de revize edileceğini bilen konut alıcıların erteledikleri taleplerini öne almalarıdır” diye konuştu.

YABANCIYA SATIŞTA REKOR

Öte yandan, TÜİK verileri 2021’de yabancılara yapılan konut satışlarında da rekor kırıldığını gösterdi.

Yabancılara yapılan konut satışları 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 58 bin 576 oldu.

2021’de toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,9 olurken, yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 26 bin 469 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 12 bin 384 konut satışı ile Antalya, 3 bin 672 konut satışı ile Ankara izledi.

İNDER: BU YIL YABANCI SATIŞLARI 70 BİN ADEDE ÇIKAR

İNDER Başkanı Durbakayım, “Yabancılara yapılan konut satışlarının 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artması ve tarihi seviyeye ulaşarak rekor kırması sektörümüz için şaşırtıcı olmadı” dedi.

“Özellikle son aylarda dövizde yaşanan artış, gerek vatandaşlık almak isteyen yabancıları gerekse kültür ve turizm cenneti olan ülkemizde gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen yabancıların talebini hızlandırdı” diyen Durbakayım, şu ifadelere yer verdi:

“2022 ekonomik şartların geçen yıldan daha iyi seviyeye gelmesi, diğer bir ifade ile dövize yapılan yatırımların dövizdeki bir düzleşme ile birlikte gayrimenkul sektörüne döneceğine yönelik beklentiler; 2022’deki yabancı satışının daha da iyi olacağını gösteriyor.

Yabancıya satışların 58 bin adetler seviyesinde iken bu yıl en az 70 bin adet seviyelerine çıkacağını ve ülkemizin daha fazla döviz kazanacağını öngörüyoruz. Yeni bir rekor beklentisi oluşturmak için yabancı satışların ihracat kapsamına alınmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.”

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