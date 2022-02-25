Eczanelerin tabela vergisi sıfırlanıyor

Seçimlerde 26 bin eczacının oyunu almayı hedefleyen hükümet, eczanelerin tabela vergisini kaldırmaya karar verdi. Karar muhalefet belediyelerin gelirini düşürecek.

Erdoğan SÜZER

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Belediyelerle eczaneler arasında davalık olan tabela vergisinde hükümetten seçim odaklı kritik bir adım geldi.

Yıllardır devam eden dava maratonuna Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 10 Şubat'ta noktayı koymuş ve eczanelerin ‘E' logosu ile ECZANE tabelalarından vergi alınmasına karar vermişti.

AKP milletvekilleri, büyük bölümü muhalif belediyelere gidecek tabela vergisini eczanelerin ödememesi için TBMM'ye yasa teklifi verdi. Yasalaşmasına kesin gözüyle bakılan teklifin kabul edilmesi halinde ülke genelindeki 26 bini aşkın eczane yıllık yaklaşık 500-600 lira olan tabela vergisini belediyelere ödemeyecek.

ÖNCE SAĞLIK KURULUŞU

Yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanununda eczanelere tabela vergisi konusunda herhangi bir muafiyet tanınmıyor.

Bu nedenle eczanelerden de tıpkı bakkal, manav, kasap, market, restoran gibi ‘işyeri' statüsünde değerlendirilerek tabela vergisi alınıyor. Danıştay'ın tartışmalara nokta koyan kararının yayımlandığı 10 Şubat günü hükümet yönetmelik değişikliğiyle eczaneleri ‘birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu' listesine aldı.

SONRA YASA TEKLİFİ

AKP milletvekilleri, eczanelerin birinci basamak listesine alınmasının hemen ardından TBMM'ye Belediyeler Kanunundaki tabela vergisini değiştirmeye yönelik yasa teklifi sundu.

Teklif, eczanelerin işyerlerinin içine ve dışına asılması zorunlu olan ışıklı ya da ışıksız her türlü afiş, ilan ve reklam ile eczane tabelaları ve ‘E' logolu ışıklı veya ışıksız tabelaların vergiden istisna edilmesini ve muaf tutulmasını öngörüyor.

MUHALİF BELEDİYELERİN PARASI

Tabela vergisi, merkezi hükümete değil eczanelerin faaliyet gösterdiği il ve ilçelerdeki belediyelere ödeniyor.

Büyükşehir ve belediyelerin önemli gelir kalemleri arasında yer alan tabela vergisinin eczaneler için kaldırılması başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin başta olmak üzere çoğunluğu muhalefet partilerinin yönetiminde bulunan belediyelerde önemli gelir kaybına yol açacak.

Eczanelerden logo ve tabelalardan her bir metrekare için 30 ila 150 TL arasında yıllık vergi alınıyordu.

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