Ekmeğe 7 ayda üçüncü zam: Bir ilde daha 5 TL’ye çıktı

Rize ve İstanbul'un ardından Eskişehir'de de ekmeğin fiyatı 5 TL'ye çıkıyor. Bayramdan sonra uygulanmaya başlayacak olan yeni düzenlemeye göre, 200 gramı 3 liraya satılan ekmek 4 liradan, 250 gramı 4 liraya satılan ekmek ise 5 liradan satılacak.

Kemal ATLAN

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Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası’nın ekmeğe zam talebi, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) meclis toplantısında görüşüldü.

Toplantıda ekmeğe bayram sonunda uygulanmak üzere yüzde 33 oranında zam yapıldı.

Eskişehir’de geçen aralık ayında iki kez zam uygulanarak 210 gramı 2 lira 50 kuruştan satılan ekmek, son olarak nisan ayında zamlanmıştı.

210 gramı 3 liradan satılan ekmeğin maliyetini kurtarmadığını belirten fırıncılar, akaryakıta gelen zamlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde ETO’dan zam talebinde bulundu.

ETO Meclisi'nden çıkan karar neticesinde, 200 gramı 3 liradan satılan ekmeğin fiyatı 4 lira olurken, 250 gramı 4 lira olan ekmeğin fiyatı ise 5 lira olarak belirlendi.

BAYRAMDAN SONRA UYGULANACAK

Zamlı fiyatların ise bayram sonrasında uygulanacağı belirtildi.

Ekmeğe zam yapmaya mecbur kaldıklarını ifade eden Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu, “Yüksek enflasyon nedeniyle pek çok kaleme zam gelmeye devam ediyor. Artan maliyetler, Eskişehir'de ekmeğe tekrardan yansıdı. Fırıncı esnafının hammaddesine, gün geçmiyor ki, ay geçmiyor ki, zam olmasın. Bu zamlar sürekli değişiyor. Fırıncının ekmeğe zam yapmaktan başka çaresi yok” dedi.

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