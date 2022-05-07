Elektrik zamları yatırımcıyı da çarptı

Hesapsız kitapsız enerji piyasasına giren yatırımcılar, faaliyetlerini tek tek sonlandırmaya başladı. TOBB verilerine göre, zamların da etkisiyle, kapısına en fazla kilit vuran şirketler arasında elektrik üreticileri ilk sırada yer alıyor.

Sozcu.com.tr

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Ekonomik kriz enerji şirketlerini vurdu. Arz ve talep arasındaki dengesizlik nedeniyle yatırımcılar piyasadan çekilmeye başladı.

SÖZCÜ’nün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, Ocak 2013’ten Mart 2022’ye kadar geçen 10 yılı aşkın dönemde 2 bin 254 elektrik enerjisi üreten şirket kapısına kilit vurdu.

Son dört yıldır, kapanan tüm anonim şirketler arasında ilk sırada yer alan enerji sektöründe adeta yaprak dökümü yaşanıyor.

2013 yılının tamamında elektrik üretmek için kurulan 56 şirket kapanırken,

2022 yılının sadece ilk üç ayında 76 şirket kapısını kilit vurdu. Sektörde en büyük daralma 536 şirket kapanışıyla 2019 yılında görülürken, 2020’de 354, 2021’de ise 304 şirket faaliyetlerini sonlandırdı.

ARZ TALEP SORUNU

Sektörün plansız büyüdüğüne işaret eden enerji uzmanları çok sayıda girişimcinin yüksek kazanç beklentisiyle sektöre girdiğini ve arz-talep dengesinin bozulması nedeniyle elendiklerini belirtti.

Geçmişte yapılan talep tahminlerinin sektörü cazip kılmak için şişirildiğini ifade eden kaynaklar, talepten fazla üretim olunca firmaların zarar etmeye başladığını kaydetti.

Özellikle güneş enerjisini kullanarak lisansız elektrik üretimi yapmak üzere son yıllarda çok sayıda şirket kurulduğuna dikkat çeken enerji uzmanları ekonomideki küçülme, sanayideki daralma ve zamlar nedeniyle tüketimin azaldığını söyledi.

İşyerlerine yapılan elektrik zammı 2018’den bu yana yüzde 774.6’ya ulaştı. Aynı dönemde meskenlerde bu oran yüzde 408 oldu.

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