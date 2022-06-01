Elektrik zammı açıklandı

Sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 25, konut ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğe ise yüzde 15 zam geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

EPDK tarafından belirlenen ve resmi gazetede yayımlanan tarifeye göre görevli tedarik şirketlerinden elektrik temin eden mesken abonelerine uygulanan elektrik tarifesi yüzde 15 artırılarak kWh başına 112,4377 kuruştan 129,0639 kuruşa çıkarıldı. Günde 8kW’nin üzerinde tüketim yapan meskenler için ise tarife 167,8584 kuruştan 192,7977 kuruşa çıkarıldı.

SANAYİDE YÜZDE 25 ZAM

Sanayi kesimi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe ise yüzde 25 zam yapıldı. Buna göre, sanayi kesimine uygulanan tarife; kWh başına 230,1092 kuruştan 287,5729 kuruşa çıkarılarak yeniden düzenlendi.

Tarifede ticarethanelerini de içine alan kamu ve özel hizmetler sektörü için belirlenen tarife ise kWh başına 167,4587 kuruştan 208,9154 kuruşa çıkarıldı. Günlük 30 kW kullanım kotasının aşılması halinde ödenecek tutar da kWh başına 222,7343 kuruştan 278,0099 kuruşa çıkarıldı.

İlginizi Çekebilir Doğalgaz zammı açıklandı