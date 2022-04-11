‘En büyük banknot 200 lirayla 4 kilo biber alınabiliyor’

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, "En büyük banknot olan 200 lirayla sadece 4 kilo biber alınabiliyor. AKP’nin yarattığı yoksulluk, milleti karanlık bir girdap içinde bıraktı. İnsanlar isyan ediyor. Vatandaşın gururunu kıran bu tabloyu değiştireceğiz" dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Bandırma’da pazar yerinde esnaf ve atandaşların sorunlarını dinledi.

CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç ve Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'la birlikte sahaya inen Aytekin, önce esnaf ziyareti yaptı ardından pazarın nabzını tuttu.

“AKP’NİN 20 YILLIK YIKIMININ SONUCU”

Pazar yerinde vatandaşları dinleyen Aytekin'in şöyle konuştu;

* Vatandaş öfke biriktiriyor. Mutfağında dert kaynatıyor. Bu yoksulluk, AKP'nin 20 yıllık yıkımının sonucudur.

* Milleti karanlık bir girdabın içerisine sokan bu yoksulluğun tek sorumlusu beceriksiz, basiretsiz, sofradaki ekmeğe düşman AKP ve onun yoksullaştıran politikalarıdır.

“EN BÜYÜK BANKNOTLA 4 KİLO BİBER ALINABİLİYOR”

Pazar tezgahlarında satılan ürünlerin pahalı oluşuna dikkat çeken Aytekin şu ifadeleri kullandı:

* Pazar yerinde bir kilo biber 50 liraya dayanmış. En büyük banknotla sadece 4 kilo biber alınabiliyor. Vatandaşlar artık taneyle ürün alıyorlar. Çarşı pazar cep yakıyor, AKP'liler ise harikalar diyarında yaşıyor. Sabah 7'de tezgahını açan bir köylümüz, akşam saat 5'e kadar sadece 40 TL ciro yapmış.

* Evdeki torununa bir teyzemiz meyve tezgahlarında taneyle ürün alıyor. ‘Gelinim ve oğlum çalışıyor. Pazara ben geldim. Bir muzu, ikiye bölüp yarım yarım çocuğuma yediriyoruz. O yüzden sadece 3 tane muz istiyorum, çocuk için canımı veririm ve maalesef bu gidişle böyle de yapacağım' diyerek tezgahtarla pazarlık yapıyor.

* Pazar yerleri ülke için lüks haline geldi. Tezgahlar adeta kuyumcu vitrini gibi. İçten içe yürüyen bir öfke var. Her şeyden önce gururuyla oynanan bir halk var” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ EZİK DOMATES KUYRUĞUNDA, AKP'LİLER KONVOY KUYRUĞUNDA!”

“AKP milletin gururunu kırıyor. Onuruyla, şerefiyle oynuyor” diyen Aytekin, şunları söyledi;

* Bir yandan vatandaş ezik domates kuyruğuna girerken, kendileri Ramazan ayında araç konvoylarıyla ilçelere gidiyor. Millet bunların hepsini görüyor ve hesap sormak için sabırsızlanıyor. O sandık gelecek ve AKP tarihin karanlık sayfalarına gömülecek. 20 yıl sonra halkını 50 yıl geriye götüren iktidar olarak tarihe geçecekler.

* Halkımız merak etmesin, bu krizin çözümü var. Bu krizin çözümü üretimde. Asfalta, geçilmeyen köprüye, inmeyen uçak için yapılan ve kendi yandaşını zengin eden bu düzeni halk için halkla beraber değiştireceğiz. Az kaldı.