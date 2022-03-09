Enerji Bakanlığı’ndan Rus petrolü açıklaması

Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Rus petrolünü satın almaya devam edeceğini söyledi. Bayraktar, "Rusya eskiden beri güvenilir bir tedarikçi. Tedarik sorunu yaşayamayız" diye konuştu.

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Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Rus petrolünü satın almaya devam edeceğini ve küresel talebi karşılamaya yardımcı olacak bir adımla İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını umduğunu belirtti.

Bayraktar, katıldığı CERAWeek enerji konferansı öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye’nin doğalgaz talebinin yüzde 45’ini, petrolün yüzde 17’sini ve benzinin yüzde 40’nı Rusya’dan karşıladığını söyledi.

Bayraktar, “Dünyanın daha çok petrole ihtiyacı var. ABD’den, Venezuela’dan, İran’dan, Suudi Arabistan’dan nereden olursa olsun bir yerden (petrol) gelmeli” ifadelerini kullandı.

‘YENİ BİR TEDARİK SORUNU YAŞAYAMAYIZ’

Bayraktar, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı petrolü kolay kolay başka bir yerden tedarik edemeyeceğini söyleyerek, “Rusya eskiden beri güvenilir bir tedarikçi” dedi.

Türkiye, Washington 2018’de, 2015 İran nükleer anlaşmasından çıkmadan ve İran’a karşı yaptırımları yeniden devreye almadan önce İran’dan günde 200 bin varil ham petrolü ithal ediyordu.

Bayraktar, “Bir anda sıfıra indik. Bu sefer de Rusya ile yeni bir tedarik sorunu yaşayamayız” dedi.

Türkiye, Washington ve Tahran’ın yakında İran’ın 2015 nükleer anlaşmasını yeniden uymaya başlamasını sağlayacak anlaşmaya varmasını umuyor. İran ve ABD neredeyse bir yıldır anlaşmayı yeniden devreye almak için görüşmeler yürütüyor.

Bayraktar, “Umarım İran sorunu yakında çözülecek. Bu durumda (arz) sorunu ile baş etmemiz daha kolay olacaktır” diye ekledi. (REUTERS)



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