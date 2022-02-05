Esnaf Odasından faturalara pankartlı tepki: Esnafımızı elektrik çarptı!

Ev ve işyerlerine gelen elektrik faturaları vatandaşı çarpmaya devam ediyor. Yalova Çiftlikköy Esnaf Odası Başkanı Ramazan Tekin, yüksek faturalar nedeniyle zor durumda olan esnafın sesini duyurmak için 'Esnafımızı elektrik çarptı' afişleri hazırladı. Tekin, afişleri Esnaf Odası binasına ve Taşköprü Sanayi girişine asacaklarını söyledi.

Halil ATAŞ

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Yalova Çiftlikköy Esnaf Odası, yüksek gelen elektrik ve doğalgaz faturalarına dikkat çekmek için ‘Esnaflarımızı elektrik çarptı’ afişleri hazırladı.

Yalova Çiftlikköy Esnaf Odası, yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarını hazırladıkları afiş ile protesto etti.

SÖZCÜ’ye konuşan Oda Başkanı Ramazan Tekin, daha önce 2 bin 500 lira gelen elektrik faturasının 3 kat artış göstererek 7 bin 500 liralara yükseldiğini belirtti.

‘FİYATLAR ESKİ HALİNE GETİRİLSİN’ TALEBİ

Tekin, “Esnafımız zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışıyorken, doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlar, esnafı tamamen bitirdi. Ham maddeye yüzde 100’ün üzerinde zam geldi. Hükümetten, Esnaf Odası’na kayıtlı üyelerimizin elektrik ve doğalgaz fiyatlarının eski haline getirilmesini istiyoruz. Eğer getirilmez ise esnafın yüzde 80’i işyerlerini kapatmak mecburiyetinde kalacak. Esnaf perişan” diye konuştu.

Elektrik ve doğalgaz faturalarına tepki amaçlı hazırlanan afişlerin Pazartesi günü Esnaf Odası binasına ve Taşköprü Sanayi girişine asılacağı öğrenildi.

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