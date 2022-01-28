Esnaftan elektrik zammı protestosu

İzmir'in 500 yıllık tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf, zamlara isyan etti ve "Artık tüm küçük esnaf dayanamayacak durumda" açıklamasını yaptı. Öte yandan, Muğla'da bir vatandaş ev ve iş yerine gelen 2 bin 34 liralık faturaya karşın elektrik firması kapısına siyah çelenk bıraktı.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir’in Konak ilçesinde yer alan Mezarlıkbaşı semtinden Konak Meydanı’na kadar uzanan ve köklerinin 1600’lü yıllara kadar dayandığı Kemeraltı Çarşısı'nın esnafı zamlara isyan etti.

Kemeraltı Hayat Platformu adı altında toplanan esnaf, eylem düzenleyerek basın açıklamasında bulundu.

Çarşının birçok yerine “Zamları geri al”, “Covid'i geçtik Gediz'de boğuluyoruz”, “Yap bi indirim kaç yıllık müşteriniziz” yazılı pankartlar asıldı.

‘KİMİMİZ EVİNİ KİMİMİZ ARABASINI SATTI’

Esnafın yaptığı basın açıklamasında şöyle denildi:

“Yıllardır tarihi Kemeraltı esnafı kentin her semtine doğal olarak sağlanması gereken aydınlatma, temizlik, güvenlik, otopark, yürünebilir yollar, yağmurda su baskını önlemek, dinlenebilecek bank gibi basit hizmetleri almaktan yoksun ve sesi bugün bile hala duyulmuyor.

Tarihi çarşı esnafı bütün bu dezavantajına rağmen, emek, alın teri, öz sermayesi, bilgi beceri ve dayanışma kabiliyetiyle ayakta kalmaya, ülke ekonomisine katkı sağlamaya, iş vereni ve çalışanları ile 85-90 bin kişilik ailesini bir arada tutmaya gayret ediyor.

‘DAYANAMAYACAK DURUMDAYIZ’

Banka kredilerinin geri ödemelerini, genel giderlerimizi, çalışanlarımızla birlikte ailelerimizin nafakasını karşılamaktan uzak cirolarımız, önceki yıllarda yaptığımız tasarrufların da erimesine neden oldu. Kimimiz evini kimimiz arabasını satarak açık tuttu dükkanını. Fakat gelinen noktada artık tüm küçük esnaf dayanamayacak durumda.”

‘ZAMLAR GERİ ALINSIN’ ÇAĞRISI

Tarihi çarşının esnafı, artan enerji fiyatlarının birçok esnafı kepenk kapatmaya zorladığını belirterek, “Elektrik zamları geri alınsın” çağrısında bulundu.

Kemeraltı Çarşısı, 2020’de UNESCO tarafından “İzmir, Tarihî Liman Kenti” adıyla oluşturulan miras alanının parçası olarak Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmişti.

SİYAH ÇELENK BIRAKTILAR

Öte yandan, Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan Dursun Bilgin, bir önceki ay ev ve iş yerine gelen 2 bin 34 liralık faturaya karşın bu ay 4 bin 596 liralık fatura gelmesi üzerine elektrik firması kapısına siyah çelenk bıraktı.

Çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Bilgin, çelenk üzerine “2021 yılında göstermiş olduğunuz zamlı politikanızı 2022 yılında da göstermeniz temennisi ile teşekkürler” yazdırdı.

2 KATTAN FAZLA ARTTI

Elektrikteki fiyat artışının çok fahiş olduğunu belirten Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman da yıllarca esnaflık yapan Dursun Bilgin, şöyle dedi:

“İş yerime önce bin 194 lira elektrik faturası geldi. Bu ay ise 2 katından da fazla artışla 2 bin 567 lira elektrik faturası geldi. Evime geçen ay 840 lira elektrik faturası gelirken, bu ay ise neredeyse 3 katı zamlı olarak 2 bin 29 lira fatura gönderildi.

İkisi toplam 4 bin 596 lira yapıyor. Benim personelim de evimin nüfusu da artmadı. Bu kadar fahiş bir artışın mantığı ne? Ayrıca evime bu ay gelen faturanın son ödeme tarihi 01 Şubat 2022. Daha son ödeme günü gelmeden faturaya gecikme zammı da yansımış durumda.”

CENAZENİZ VARMIŞ ÇİÇEKÇİ ÇELENK GETİRDİ

Gelen yüksek fatura üzerine elektrik dağıtım şirketi AYDEM'i protesto etmek için siyah çelenk bıraktığını belirten Dursun Bilgin, şöyle devam etti:

“Cenazeniz varmış çiçekçi çelenk getirdi, beni de imam olarak tayin ettiler, cenazenizi kaldırmaya geldim dedim. Her ne kadar bazılarının dediği gibi, ülke refah içinde uçuyor deseler de, ülke ekonomisi, vatandaşın mutfağında, sokakta, esnafta. Alım gücünün çok düştüğü, soğukların çok bastırdığı bu zamanlarda vatandaşın belini büken Aydem şirketini şiddetle kınıyoruz.”

İlginizi Çekebilir Enerji krizi sanayiciye ağır yük oldu

İlginizi Çekebilir Enerji kesintileri raflardaki gıda çeşitliliğini azaltıp, fiyatları artıracak

İlginizi Çekebilir Doğalgaz kısıtlaması vatandaşı da yakacak: Beyaz eşyadan mobilyaya...