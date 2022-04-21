EYT nedir, çıkacak mı? EYT son durum ne?

EYT, 9 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında sigortalı olanları kapsıyor. EYT kapsamında olan milyonlarca vatandaş uzun zamandır haklarının verilmesini bekliyordu ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu anda gündemlerinde emeklilerde yaşa takılanlara (EYT) ilişkin bir çalışma olmadığını da ifade etti.

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Geçtiğimiz haftalarda yaklaşan seçimlerin etkisiyle hükümet yetkilileri EYT için çalışmalara başladığını duyurmuştu ancak geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu.

EYT SON DURUM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şu anda gündemlerinde emeklilerde yaşa takılanlara (EYT) ilişkin bir çalışma olmadığını da ifade etti.

EYT NEDİR, KİMLER EYT’Lİ SAYILIYOR?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT’li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanı sıra bir de yaş şartı getirildi. EYT’li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

“15 MİLYON OYLA CEVABIMIZI VERECEĞİZ”

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili tartışmalar sürüyor. Konya merkezli yayın yapan BBN Türk Tv kanalında katıldığı programda gündemi meşgul eden EYT sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, AKP’ye sert tepki gösterdi.

“YİNE YOK, YİNE BEKLİYORUZ”

EYT’lilere ilişkin kanun teklifinin gelmesi durumunda muhalefet partilerinin destek vereceğini söyleyen Özüpak, “Bugün bu kanun teklifi gelmiş olsa Milliyetçi Hareket Partisi’nden, zaten muhalefet partilerinin hepsi diyor ki sorununuzu çözeceğiz. Siz getirin madem bu kanun teklifini, hepimiz elimizi kaldıralım deniliyor. Yine yok, yine bekliyoruz” dedi.

“15 MİLYON NÜFUSUMUZLA GEREKENİ YAPACAĞIZ”

AKP ve MHP’nin EYT’lilere ilişkin söylemlerini inandırıcı bulmadıklarını ifade eden Gönül Boran Özüpak, “Hiç inandırıcı gelmiyor maalesef bu söylemler ve biz burada artık söylemler değil, vaatler değil; icraat diyoruz. Onu da seçim yatırımı olarak mı göreceğiz, olmak istemesek dahi. Eğer ki tekrar böyle düşünülüyorsa da seçim zamanında 5 milyon-aileleriyle 15-20 milyon nüfusumuzla da gerekeni yapacağız. İktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak güç emeklilikte yaşa takılanlardır” ifadelerini kullandı.

EYT’LİLER HAKKINI İSTİYOR

Çalışmalar devam ederken, SÖZCÜ WEB TV mikrofonlarını EYT'lilere uzattı.

“TEK DERDİMİZ İNSAN GİBİ YAŞAMAK”

1994 yılında işbaşı yaparak ağır sanayide matbaada çalışan Zeynep Korkmaz, “Aslında benim işim erkek işi ama muhtaç olmamak için bu işi öğrendim. Şimdi hastaneden geliyorum ve sağ kolumu kaldıramıyorum. Bize gençsiniz diyorlar ama biz Türkiye şartlarında ağır sanayide çalışmaktan 65-70 yaşın fiziki durumunu yaşıyorum. Benim derdim ekmek. Bize diyorlar ki ‘Siz oy verin, biz hakkınızı verelim' Böyle bir saçmalık olabilir mi? Biz zaten mağduruz. Kılı kırk yarıyoruz geçinmek için. Ben şimdi hastaneye gelirken dolmuşa biniyorum, giderken yol parası vermemek için Bağcılar'dan Esenler'e yürüyorum. Bizim tek isteğimiz 4447 sayılı kanunun iptali. 2023 yılında emekli olacağım ama benim prim gün sayım dolalı 4 yılı geçti. Benden istenen 5750 gündü benim şu an 8 bin güne yaklaştı. Ben hala çalışıyorum. Tek derdimiz insan gibi yaşamak. Artık kemerleri sıkmaktan usandık.” diye konuştu.

“İKTİDARI MUHALEFET, MUHALEFETİ İKTİDAR YAPACAK GÜÇTEYİZ”

Şu an 47 yaşında olan bir başka EYT mağduru Abdullah İyier ise 1992 yılında sigortalı olarak işe başladığını belirterek, “8 bin 400 gün prim gün sayım var. Daha 53 yaşında emekli oluyorum ve 6 yılım var. Sigortamı doldurmak için part time işler arıyorum. İşverene gidiyoruz ‘Yaşlısınız' diyor, devlet ‘Gençsiniz' diyor. İki oğlum var, biri üniversitede diğeri lisede okuyor. Onların geçimini sağlamak için şoförlük yapıyorum. Bizi emekli yapmıyorlarsa bize iş versinler, çalışalım. Hiçbir ülkede yasalar geriye doğru işlemez. Biz de geriye doğru işledi. Ben bu 6 yılda ne yapacağım? İşte bulamıyorum. Mağdurum. Bizim çözümümüz belli. 4447 sayılı kanunun kaldırılması. Biz şu an 5 milyon kişiyiz. Ailelerle birlikte 20 milyon kişiyiz. İktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak güçteyiz. Kim bizim yanımızdaysa biz de onun yanındayız. Biz haklıyız, hakkımızı istiyoruz anamızın ak sütü gibi helal.” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI'NIN EMEKLİ OLDUĞU YAŞTAYIM”

47 Yaşında ağır sanayide 27 yıl çalışan Nurettin Göçer, ” 2 yıl önce işten ayrıldım. Şu an işsizim. 8 bin 250 prim gün sayım var. 5 bin 300'de tamamlanmıştı fazlam var ama emekli olamıyorum. İki kızımla beraber kalıyorum. İş yok. İşte bulamıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kanunlar geriye doğru işletilemez. Dünyada geriye doğru işletilen tek kanun 4447 sayılı kanun. Bu kanunun tamamen iptali ve bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim zamanı söz vermişti, sevinmiştik ama sözünü tutmadı. Ben cumhurbaşkanının emekli olduğu yaştayım. Cumhurbaşkanının iki dudağının arasından çıkacak iki kelimeyi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE ZAMAN EMEKLİ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı bir konuşmada emeklilik yaşının düşürülmesi talebinde bulunan yurttaşları eleştirmiş ve “38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz. Biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı?” demişti.

1954 doğumlu olan Erdoğan, 1974 yılında SSK’lı olarak işe girdi. 3 Mart 2000’de emeklilik başvurusu yapan Erdoğan, 1 Nisan 2000’den itibaren emekli maaşı almaya başladı. Ardından milletvekili ve Başbakan olan Erdoğan, emekliliğini dondurduktan 2 yıl sonra ise Emekli Sandığı’na yaşlılık maaşı talebinde bulundu. Erdoğan 2006’da, yani 52 yaşından itibaren de Emekli Sandığı’nın 1. derece 4. kademesinden emekli oldu.