Fed faiz artışlarını hızlandıracak mı? Gözler bu konuşmada olacak

Piyasalarda tüm gözler Fed Başkanı'nın vereceği faiz artışı sinyallerine odaklandı. Fed Başkanı önümüzdeki hafta yapacağı konuşmada tahminlerin üzerinde faiz artışı yapılacağı sinyali verebilir.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın önümüzdeki hafta perşembe günü bir IMF etkinliğine katılması planlanıyor. Tüm gözler Powell’ın şahin bir mesaj verip vermeyeceğinde olacak.

ABD’de tüketici enflasyonunun yüzde 8,5’le son 40 yılın zirvesinde seyretmesi politika yapıcıları harekete geçirdi. Fed son olarak martta politika faizini 25 baz puan artırarak oranı 2018’den bu yana ilk kez yüzde 0,25-yüzde 0,5’e yükseltmiş ancak yüksek enflasyon karşısında bu hamlenin etkisiz kalabileceği konuşulmuştu.

FED ŞAHİNLEŞECEK Mİ?

Sonrasında ise pek çok uzman faiz artışlarının hangi sertlikte devam edeceğini tartışmaya başladı. Uzmanlar enflasyonla mücadele amacıyla faiz artışına devam etmeye hazırlanan Fed’in sıkılaştırmayı hızlandırma konusunu gündemine alabileceği görüşünde.

Bu şahinleşme öngörüsünün altında ise Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaşanan sert fiyat artışları karşısında politika faizlerinin etkisiz kalması yatıyor.

50 BAZ PUANLIK ARTIŞA AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Powell daha önceki konuşmasında, gelecek toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının ihtimal dahilinde olduğu mesajı vermişti.

Powell geçtiğimiz ay düzenlenen konferansta “Fiyat İstikrarını Yeniden Sağlamak” başlıklı bir konuşma yapmış, orada “Bir veya birden fazla toplantıda federal fonlama oranını 25 baz puanın üzerinde artırarak daha agresif hareket etmenin uygun olduğuna karar verirsek, bunu yaparız” ifadelerini kullanmıştı.

Bu nedenle Powell’ın bu hafta yapacağı konuşmada vereceği sinyaller piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek.

50 BAZ PUAN ARTIŞ İSTEYENLER ÇOĞALDI

Öte yandan enflasyonun 40 yılın zirvesinde seyretmesi nedeniyle Fed yetkilileri arasında da daha hızlı faiz artışı olabileceği söylemleri artmaya devam etti.

New York Fed Başkanı John Williams bu hafta içinde yaptığı açıklamada 50 baz puanlık artışın makul bir seçenek olduğunu önceki artışın etkisiz kaldığını belirtti. Williams ayrıca temel enflasyon eğiliminin yakında zirve yapacağını söyledi.

Aynı şekilde Chicago Fed Başkanı Charles Evans da önceki hafta yaptığı konuşmada 50 baz puanlık artırımın önümüzdeki toplantılarda tartışılmayı hak ettiğini söyledi.

Yüksek fiyatların kalıcı olacağını düşünmediğini ancak bu yüksek fiyatların önceden düşündüğünden daha kalıcı olacağını belirten Evans, Fed'in kendisini buna göre yeniden konumlandırması gerektiğini ifade etti.

TOPLANTI MAYIS BAŞINDA

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı mayıs ayında yapılacak. Yıllık takvime göre, FED faiz kararı toplantısı 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

Fed'in 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşen toplantısının tutanakları, yetkililer arasında enflasyonun ekonomi için tehlike oluşturacak seviyelere yükseldiğine dair endişelerin kuvvetlendiğini gösterdi.

Tutanaklara göre “çoğu” Fed yetkilisi, Ukrayna savaşına bağlı riskler nedeniyle Mart ayında 25 baz puan ile sıradan bir faiz artırımı gerçekleştirilmiş olsa da, gelecek tolantılarda fiyat artışlarını kontrol altına almak için 50 baz puan artış gerçekleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

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