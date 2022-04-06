FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz arttırırsa ne olur?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Batı ülkelerinin sert yaptırımları küresel ekonomik belirsizlikleri artırırken, piyasaların gözü FED faiz kararına çevrildi. Fed faiz kararı 4 Mayıs tarihinde açıklanacak.

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Fed, geçtiğimiz ay beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini yüzde 0-0,25 aralığından yüzde 0,25-0,50 aralığına çekti. Fed böylece Kasım 2018 sonrasında ilk kez faiz artırmış oldu. Karara göre, Fed bu yıl içinde 6 faiz artışı daha yapabilir. Fed, bilanço küçültme kararını ise gelecekte bir toplantıda almayı değerlendiriyor.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 3-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 4 Mayıs saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed’in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed’in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.