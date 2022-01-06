Fed tutanaklarında ‘faiz artışı’ vurgusu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklarda, faiz oranlarının öngörülenden daha erken yükseltilebileceği ve bilançodaki varlıkların azaltabileceği ifadeleri yer aldı. Ayrıca Fed üyelerinin küresel arz darboğazlarına ilişkin endişeleri dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.

Fed yetkilileri geçen ay gerçekleştirilen toplantıda oldukça sıkı olan istihdam piyasası ve yüksek enflasyon nedeniyle ekonomiyi yavaşlatmak için merkez bankasının faiz oranlarını öngörülenden daha erken yükseltmek durumunda kalabileceğini ve bilançosundaki varlıkları azaltabileceğini ifade etti.

Fed’in dün yayımlanan ve piyasaların para politikasında sıkılaştırma yanlısı olarak değerlendirdiği 14-15 Aralık politika toplantısının tutanakları, yetkililerin, küresel arzda görülen darboğazların yanı sıra, 2022’de de devam etmesi beklenen fiyat artışlarından endişe duyduğunu gösterdi.

OMİCRON DEĞERLENDİRMESİ

Bu endişelerin hızla yayılan Omicron varyantının oluşturduğu risklere dair endişelerden de daha baskın hale geldiği görüldü. Omicron varyantı bazı Fed yetkilileri tarafından enflasyon kaynaklı baskıları kuvvetlendirebilecek, ancak “temel olarak ABD’de ekonomik toparlanma patikasını etkilemeyecek” bir etken olarak nitelendi.

Tutanaklarda, “Katılımcılar genel olarak, ekonominin görünümü, istihdam piyasası ve enflasyon konusundaki kişisel görüşlerini göz önüne olarak politika faizinin daha önceden öngörülenden daha erken veya daha hızlı artırılmasının gerekli olabileceğini belirtmişlerdir” denildi.

DOLAR YÜKSELDİ

Tutanakların ardından 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,71'e tırmanarak Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Tahvil faizleri yeni yıla girerken yüzde 1,5 civarında bulunuyordu. Ayrıca doların diğer para birimlerine karşı değerini ölçen dolar endeksi de yükseldi.

Tutanaklara Dolar/TL de yukarı yönlü tepki verdi. Dolar/TL, tutanakların yayınlanmasından sonra 13,70 seviyelerinin üzerine tırmandı.

BORSALAR GERİLEDİ

Asya borsaları da Fed’in toplantı tutanaklarının ardından küresel düşüşlere paralel olarak geriledi.

Nasdaq bileşik endeksi Şubat ayından bu yana günlük bazda en büyük düşüşünü kaydederek yüzde 3’ün üzerinde gerilerken, S&P 500 endeksi Omicron varyantı haberlerinin ilk çıktığı tarih olan 26 Kasım’dan bu yana en büyük düşüşünü kaydetti.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.95, Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 2.08 geriledi.

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