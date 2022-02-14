Finansman zorda enerji zamları yolda

Maliyetleri artan ve finansmana ulaşmakta sıkıntı çeken hazır giyim sektörü, kredilerin artması gerektiğini aktardı.

Sayime BAŞÇI

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Pandemi döneminde ihracatta büyük bir rüzgar yakalayan hazır giyim sektöründe, finansmana ulaşma sıkıntısı yaşanırken, son enerji zamlarının fiyatlara etkisinin bir sonraki kış sezonunda yansıması bekleniyor.

DEĞİŞİKLİK SIKINTI

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, sanayicinin sık sık değişen ekonomi uygulamalarından dolayı sıkıntı yaşadığını kaydetti.

Gültepe, “Son dönemde reeskont kredilerinin kullanımında sıkıntı var. Son Merkez Bankası değişikliğinden sonra krediye ulaşmak zorlaştı. Her gün yeni bir şey çıkıyor ve bunlarda da teferruat çok fazla oluyor. Eximbank kredilerine ulaşabilirsek ihracatı artırabiliriz. Hammaddeye ödediğimiz ücret arttı. Dolayısıyla sermayeye ihtiyaç arttı, kredilerin de bu ölçüde artması lazım” dedi.

‘Dolar kuru 15 TL olmalı'

– Son enerji zamlarının hammadde üzerindeki etkisine bağlı olarak fiyatların değişeceğini kaydeden Gültepe, vatandaşa bu zamların gelecek kış sezonuna doğru yansıyacağını belirtti. Gültepe yaz döneminde dolar kurunun 13.50-15 TL bandında olması gerektiğine dikkat çekerek, “Daha aşağısı olmamalı, yoksa sürdürülebilir olmaz. Enerjiye gelen zamlar, hammadde zamları, işçilik maliyetlerini düşündüğümüzde kur seviyesinin bunları dengelemesi lazım. Eskiden örneğin 100 bin TL sermaye ile dönebilen bir şirket şimdi 180 bin TL ile dönebiliyor” diye konuştu.