Firmalar nakit akışını yönetemez hale gelirse batar

Sanayi sektörü krediye erişmekte büyük sıkıntı çekerken, banka faizlerinin yüzde 50’ye kadar çıktığını belirterek enflasyona odaklanılmasını talep ediyor.

Sayime BAŞÇI

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İstanbul Sanayi Odası Meclis toplantısına konuk olan Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, özel bankaların kredi faizlerinde yüzde 50'ye kadar çıkmasını kabul etmemesi ve iş insanlarını ucuz kredi ile döviz almaya yönelik suçlamaları, piyasadaki finansman sıkıntısı probleminin de fitilini ateşledi. Kredi musluklarının kapandığının altını çizen sektör temsilcileri, enflasyonun faiz ve stok tartışmalarını tetiklediğine dikkat çekti. Tüm tartışmaların temelinde enflasyonun ve orta vadeli planlardaki rakamlardan uzaklaşılmasının yattığını anlatan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, “TCMB Başkanı'nın ‘böyle bir faiz yok' açıklamasını ben anlamış değilim. Bugün bankalardaki faiz oranı yüzde 40-50 arasında” dedi.

ALMA DEMESİ KOLAY

Yorgancılar, “Orta vadeli planda açıklanan dolar hedefine bakın, gelen kura bakın. İstikrar bekliyor, önümüzü görmek istiyoruz. Bütün bu konuşmaların sebebi enflasyonun yüksek çıkması. Enflasyonun düşük olduğu dönemde ne faiz ne de stokçuluk konuşulur” değerlendirmesini yaptı. TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, “Şu anda bilançonuza göre faizler yüzde 30-50 arasında. Bundan aşağıya hiçbir banka kredi vermez. TCMB'nin alma demesi çok kolay. Sanayicinin serzenişi doğrudur. Firmalar işleri yok diye batmazlar, nakit akışlarını yönetemezlerse batarlar. Suya düşen yılana sarılır misali o faizi vermek zorunda kalırsın. TL reeskont kredilerinde kredi miktarı kadar bir yüzde 30 bozdurmalıyız. Sevk sonrası döviz kredi kanallarının açılması da olmazsa olmaz” dedi.

Finansman en önemli ihtiyaç

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, “Son süreçte fiyat artışları işletme sermaye ihtiyacını çok artırdı. Kredilere ulaşmada güçlük çekiliyor. Özel bankalar da kredi musluğunu kapattılar. Finansman ihtiyacı sanayicinin en önemli ihtiyacı haline geldi. Sanayicinin uygun finansmana erişmesi önemli” dedi.

Sanayici ne istiyor

1-Tüm kesimlerin ana odak noktası enflasyonu düşürmek olmalı.

2-Sevk kredilerinin önü açılmalı, reeskont kredilerinde kredi miktarı kadar döviz bozdurulmalı.

3-Onaylanmış başta olmak üzere kredi musluklarının açılmalı.

‘İstihdam ve yatırım için bize ihtiyacınız var'

Önceki gün 3.5 saat süren ve tansiyonun yükseldiği toplantıda sanayicinin odağında enflasyonu düşürmek yer alırken, İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na “Hepimizin ağzının içine baktığımız kişisiniz. Kurumu temsil ediyorsunuz. Burada elma ile armut karışıyor gibi geliyor, herkesin odağında enflasyonu düşürmek olmalı. Bu ülkede neyse ki yüzde 40-50 ile kredi kullanan cesaretli sanayicimiz var ki bu yatırımları yapıyorlar. İstihdam ve yatırım için bize ihtiyacınız var” dedi.