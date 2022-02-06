Fon işverene yağıyor işsiz boş dönüyor

Fon kaynaklarından işsize verilen destek azalırken işverene verilen destekler katlanarak artıyor. İşsizlik Fonu’na başvuran her 100 işsizden 44’ü eli boş döndü.

Erdoğan SÜZER

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İşsizlere destek olması için kurulan İşsizlik Sigortası Fonu pandemi döneminde işsizden çok işverene destek oldu. Fondan işsizlere verilen kaynak 10 milyar liradan 5.5 milyar liraya düşerken, işverene akan destek ve teşvik miktarı 16 milyar liradan 21.6 milyara çıktı. Fonun kurulduğundan bu yana işsizlik maaşı almak için 15.7 milyon işsiz başvurdu. Bunlardan sadece 8.8 milyonuna ödeme yapıldı. Dolayısıyla işsizlik maaşı almak için İşkur'a başvuran her 100 işsizden 44'ü eli boş döndü. İşsizlik Fonu'ndan 2019 yılında, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Damga Vergileri de dahil olmak üzere işsizlere 10 milyar lira ödeme yapılmıştı. Aynı yıl işverenlere destek ve teşvik ödemesi olarak işsize ödenenin yüzde 60 fazlasına karşılık gelen 16 milyar lira ödendi. Ancak işsize ödeme 2020 yılında 8.4 milyar liraya, 2021 yılında 5.5 milyar liraya kadar inerken, işverene aktarılan kaynak 2020'de 18.1 milyara, 2021 sonunda da 21.7 milyar liraya çıktı. CHP Milletvekili Veli Ağbaba, İşsizlik Fonu'nun adeta işverenler için ucuz kaynak fonuna dönüştüğünü, milyonlarca işsize ise sırtını döndüğünü söyledi.

Sıcak para kaynağı olarak görüyor

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, işsizlik fonunun görevinin işsiz kaldıkları dönemde işsizlere gelir desteği vermek olmasına rağmen, fondan işsiz kalanlar dışında hemen herkesin dilediği gibi kaynak aldığını söyledi. İşsizlik fonu kaynaklarının işverenler lehine yağmalanmasının tipik bir örneğinin yaşandığını belirten Ağbaba, “Yağmaya son verilmeli, fon asıl işlevine döndürülmeli, iktidarın fonu sıcak para kaynağı olarak görmesinin önüne geçilmelidir” dedi.