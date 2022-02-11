Garantili havalimanında hesap yine tutmadı

Açıldığı 2012 yılından bu yana tutturamadığı garanti ödemeleriyle gündemden düşmeyen Kütahya’daki Zafer Havalimanında, bu yılın ilk ayı da hüsran ile bitti. 2022 Ocak ayı için 109 bin 811 yolcu garanti edildi ancak havalimanını yalnızca 1304 yolcu kullandı. Hata payı yüzde 98.8 oldu. Devletin kasasından bir ay için 8 milyon 970 bin 532 TL daha çıktı.

Deniz AYHAN

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Açıldığı 2012 yılından bu yana tutturamadığı garanti ödemeleriyle gündemden düşmeyen Kütahya'daki Zafer Havalimanında, bu yılın ilk ayı da hüsran ile bitti. 2022 Ocak ayı için 109 bin 811 yolcu garanti edildi ancak havalimanını yalnızca 1304 yolcu kullandı. Hata payı yüzde 98.8 oldu. Devletin kasasından 8 milyon 970 bin 532 TL daha çıktı.

50 milyon euroya mal olan havalimanı için şirkete, tutmayan garanti ödemeleri nedeniyle 2021 yılı sonu itibarıyla 52.8 milyon Euro ödendi. Böylelikle IC İçtaş Şirketi 10 yılda maliyeti karşılamış oldu. Şirket Havalimanını 2044'e kadar 22 yıl daha işletecek ve yolcu gelse de gelmese de hazineden para ödemesi devam edecek.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay ve CİMER'den elde ettiği verileri SÖZCÜ ile paylaştı. Buna göre Zafer Havalimanı'na 2022'nin ocak ayında 109 bin 811 yolcunun gideceği garanti edildi ancak havalimanını yalnızca 1304 iç hat yolcusu kullandı. Ocakta dış hat seferi yapılmadı. Hata payı yüzde 98.81 oldu. Zafer Havalimanı 2044'de kamuya devredilecek ve 2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi bu hata payı devam ederse toplam 208 milyon Euro olacak.

GARANTİ YOLCU SAYISI ARTIYOR

Havalimanı için yolcu garantilerine göre iç hat giden yolcu ücreti olarak 2 Euro, dış hat giden yolcu ücreti olarak da 10 Euro ücret geliri garanti edildi. Açıldığı yıl 850 bin yolcu garantisi verilen havalimanında yıldan yıla garanti edilen yolcu sayısı da artıyor.

10. yıl itibarıyla havalimanının yıllık garantisi 1 milyon 317 bin 733 yolcuya yükseldi. Havalimanı 2021 yılında da garanti yolcu sayısını tutturamamış, havalimanına 2021 yılı için 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantisi verilen havalimanını yıl boyunca 9 bin 228 iç hat, bin 903 dış hat yolcusu kullanmıştı. Hata payı yüzde 99 olurken, devletin kasasından 6 milyon 938 bin 748 Euro daha eksilmişti.

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