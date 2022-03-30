Garibanın iftarı

Zengin aileler sofralarını donatırken, yoksul ailelerin sofrası bu yıl çok daha fakir olacak. Vatandaş iftar sofrasından da kısmak zorunda kalacak.

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Tencere kaynatmakta zorlanan yoksul vatandaşlar, bu yıl iftar sofrası kurmakta çok daha fazla zorlanacak. Satın alma gücü olağanüstü düşen yoksul, gariban ailelerin iftar sofrasından doyup kalkması bu yıl neredeyse imkansız hale geldi.

MÜTEVAZI SOFRA BİLE HAYAL

Zengin aileler iftar sofralarını bin bir çeşit gıdayla donatırken yoksul ailelerin iftar sofrası bu yıl çok daha fakir olacak. Çorba, köfte, sebzeli etli yemek, salata, yoğurt, ayran gibi oldukça mütevazı sofraları kurabilmek bile çok büyük harcamaları yapmayı zorunlu kılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçen yıl ve bu yıl ki gıda fiyatları üzerinden yaptığımız hesaplamalara göre, yoksulun iftar sofrasına koyacağı şehriye çorbasının maliyeti ikiye katlandı.

Geçen yıl 5.7 liradan satılan şehriyenin kilosu 11.9 lirayı aştı. Bulgur fiyatları aynı şekilde ikiye katlanırken ekmeğin kilosu iki kat artışla 13 liraya çıktı. Yoğurt 7.8 liradan 13 liraya, zeytin 28.5 liradan 45 liraya yükseldi. Fakirin iftar sofrasına tereyağı ve balı koyabilmesi bile artık mucize.

Ramazan pidesi 6 liraya yükseldi

Olağanüstü artan yeme içme maliyetlerine para yetiştiremeyen yoksul vatandaşların bu yıl iftar sofrasına pide koyması da neredeyse imkansız hale geldi. Geçen yıl 350 gramı 3 lira olan Ramazan pidesi İstanbul'da bu yıl 330 grama düşürülüp 6 liraya satılacak. Yoksul bir ailenin 4 kişilik sofrada pide yemesi artık hayal. Ekmek bile neredeyse lüks sınıfına girdi.