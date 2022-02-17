Gaziantep’te maaşlarına zam isteyen 150 işçi işten çıkarıldı

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ahmet Aslansoy Pamuk Tekstil Sanayi ve ticaret Anonim Şirketi'nde çalışan ve maaşlarının 5 bin 200 TL'ye çıkarılmasını talep eden 150 işçi, tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

Ahmet KAYA

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Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ahmet Aslansoy Pamuk Tekstil Sanayi ve ticaret Anonim Şirketi'nde çalışan 15 işçi, son zamlar nedeniyle geçinemediklerini belirterek işverenden zam talebinde bulundu.

Asgari ücretle çalışan işçiler işverenden maaşlarının 5 bin 200 TL'ye çıkarılmasını talep etti. Ancak, bu istemleri kabul edilmeyen işçiler iş bıraktı.

Yaklaşık bir ay bu eylemlerini sürdüren işçilere, işveren tarafından fabrikanın belirsiz süreli olarak üretime ara verdiği belirtilerek iş akitlerinin feshedildiği yolunda bildirimde bulunuldu.

“PATRON, ‘BENİM PROBLEMİM DEĞİL’ DİYOR”

Bu karara isyan eden işçiler, tepkilerini şu şekilde dile getirdi:

“Gerçekten geçinemiyoruz. Patrona, ‘Evimize et alamıyoruz' diyoruz, ‘Bu benim problemim değil' cevabını veriyor. İğneden ipliğe her şeye zam geldi.

Birçok fabrikada arkadaşlarımız 5 bin 500-6 bin TL maaş almaya başladı. Biz de 5 bin 200 TL talep ettik. İşveren, ‘Ben size asgari ücret ödüyorum. Kimse bu miktarın üstüne çıkmamı isteyemez' diye cevap veriyor. Bize evimizi geçindireceğimiz bir ücret verilsin yeter. Şimdi de sokağa atıldık. Bu kışta, kıyamette ne yapacağız?”

GÜLER ÇUVAL’DA DA 10 İŞÇİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, çalışan 150 işçinin tazminatsız olarak işlerine son verilmesini eleştirerek, “Bu insanlar bu kışta kıyamette ne yapacaklar? Onlar fahiş bir şey istemiyorlar ki. Talep edilen tutar açlık sınırındaki bir ailenin geçimini sağlayacak bir tutar. İşvereni insafa davet ediyoruz” dedi.

Türkmen, bir süre önce de Güler Çuval’da maaşlarında iyileştirme isteyen 10 işçinin iş akitlerinin sonlandırıldığını sözlerine ekledi.

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