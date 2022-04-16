‘Geçinemiyoruz’ diyenler ülke genelinde eylem yaptı: ‘Yoksulluğun üstünü örtemezsiniz’

Tüketiciyi Koruma Derneği öncülüğünde hayat pahalılığına karşı 'Geçinemiyoruz' diyenler, Türkiye genelinde eş zamanlı eylem düzenledi. Yapılan ortak açıklamada enflasyonun araştırılmasına engel getirecek yasaya tepki gösteren eylemciler, "Siz ENAG’ı susturmaya çalışırsanız, buradaki halk İstanbul’un her yerinde o enflasyon oranını açıklar. Bir kuruma bırakmayız bunu. Yoksulluğu artık gizleyemezsiniz. Üstünü örtemezsiniz. Hırsızlıklarınız ortada. Halktan çaldıklarınız ortada. Bunu gizleyemeyeceksiniz" ifadelerine yer verdi.

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Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), Türkiye çapında eş zamanlı olarak ‘Geçinemiyoruz' eylemi düzenledi. İl il yapılan yapılan basın açıklamalarında hayat pahalılığına karşı “İnsanca yaşamak istiyoruz” denildi. “Mutfaktaki yangına dur demek için boş cüzdanını ve fileni de al gel” çağrısıyla halkın davet edildiği eylemde “İnsanca yaşamak istiyoruz, geçinemiyoruz, tükeniyoruz” yazılı pankart ve dövizler açıldı.

‘ENFLASYONUN ARAŞTIRILMASI' YASASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

İstanbul'da ise Kadıköy ilçesinde Süreyya Operası önünde eylem düzenlendi. Burada yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Asgari ücret arttığı günden beri eridi. Artık bu ücretlerin yeniden artması gerekiyor. Enflasyon oranının da artması gerekiyor. Bir sözü de o yalancı TÜİK'e söyleyelim.

* AKP iktidarı birkaç gün önce bir yasa hazırlığında olduğunu söyledi. ‘TÜİK dışında kimse enflasyon oranını bu ülkede açıklayamaz' diye. Neden olduğunu biliyorsunuz.

* Çünkü pazarda her şeyin fiyatı 2 katına çıkarken, kiralar 2-3 katına çıkarken, enflasyon oranı yüzde 60 diyorlar. Kim inanır bu yalana? Bu gerçeği gizlemek için yasa yapıyorlar.

“SİZ SUSTURURSANIZ HALK AÇIKLAR”

* Siz ENAG'ı susturmaya çalışırsanız, buradaki halk İstanbul'un her yerinde o enflasyon oranını açıklar. Bir kuruma bırakmayız bunu. Yoksulluğu artık gizleyemezsiniz. Üstünü örtemezsiniz. Hırsızlıklarınız ortada. Halktan çaldıklarınız ortada. Bunu gizleyemeyeceksiniz.

* Biz çaresiz değiliz. Bu ekonomik krizin çok kolay bir yolu var. Gelin birleşelim. Biz milyonlarız. Bizden çaldıklarını geri alırsak, biz bu ülkede insanca yaşayabiliriz diyoruz. O nedenle geçinemiyoruz diyenlerin çığlığını büyütmeye davet ediyoruz.

CHP’Lİ VEKİLLER DE KATILDI

Adana’da düzenlenen ‘Geçinemiyoruz’ eylemine CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin de katıldı. Balıkesir'de düzenlenen eyleme ise CHP Balıkesir İl Başkanlığı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın katılım sağladı. İstanbul, Balıkesir ve Adana’nın yanı sıra Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Edirne, Sinop, Samsun’da eylemler düzenlendi.