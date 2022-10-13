Güvencesizler ülkesi olduk

Kayıt dışı çalışanların hızla arttığı Türkiye bir güvencesizler ülkesine dönüştü. Güvencesizlerin sayısında 20 milyonun bile iyimser bir tahmin sayılacağı belirtiliyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Güvencesizler prekarya olarak tanımlanıyor ve Türkiye giderek bir prekarya ülkesi haline geliyor. Türkiye'de kayıt dışı çalışan sayısı hızla artıyor ancak prekarya sadece kayıt dışı çalışanlardan oluşmuyor; çağrı merkezi çalışanlarından yarı zamanlı akademisyenlere, sözleşmeli çalışanlara kadar milyonlarca kişi bu güvencesiz geniş kitleyi meydana getiriyor.

POPÜLİZM ARTIYOR

9 milyon kişinin kayıt dışı, 1 milyon kişinin geçici koruma altında çalıştığı, yaklaşık 5.5 milyon gencin işsiz olduğu Türkiye'de güvencesizler için 20 milyon sayısının bile iyimser bir tahmin olacağı belirtiliyor. İNGEV ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin işbirliğinde yürüyen ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi, yayınladığı Dr. Sarphan Uzunoğlu imzalı “Prekarya ve Toplumsal Güvence” raporu ile işte bu kesimi ele aldı ve Türkiye'deki yaygınlaşan güvencesiz istihdam problemine çözüm önerileri sundu.

İNGEV Başkanı Vural Çakır, bir yanda güvencesizler diğer yanda süper zenginlerin bulunduğu iki ana hat oluştuğunu anlatarak, “Üstelik yapay zeka, dijitalleşme gibi teknolojilerle süper zenginlerin güvencesizlere ihtiyacı azalıyor. Güvencesizlerin duygusallığı tüm dünyada siyasette popülizmin artmasına neden oluyor” dedi. Tüketime odaklı bir toplumun insanlığı çok ileri götürmeyeceği görünüyor” diyen Çakır, eşitsizliğin ve güvencesizliğin birbirini beslediğini anlattı.

Çözümün şekli belirleyici olacak

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'den Prof. Dr. Fuat Keyman raporun tanıtım toplantısında, “Güvencesizlik sorununa nasıl çözüm bulunacağı Türkiye'nin geleceğinde, ikinci yüzyılının nasıl ilerleyeceğinde belirleyici olacak” ifadesini kullandı. Raporda kırılgan grupların istihdama katılımı için teşvik ve hibe programlarının gerektiği belirtildi.