Haftalar sonra açılan Moskova Borsası nasıl yükseldi?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından çöken ve haftalar sonra sınırlı işleme başlayan Moskova Borsası'ndaki yükseliş piyasa takipçilerini şaşırttı. Uzmanlar yükselişi yabancılara getirilen satış yasağına ve bireysel yatırımcının yüksek enflasyon nedeniyle hisse senedine yönelik ilgisine bağladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’da haftalar sonra açılan Moskova Borsası’nda dün yükseliş yaşanırken bugün ticaretin ikinci gününde kazançların bir kısmı silindi. Yabancıların satış yapmasının yasak olduğu işlemlerde yerli bireysel yatırımcıların hisse senedine yönelik ilgisi dünkü yükselişte etkili oldu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından rublenin değerinin sert düşmesi ve Moskova Borsası’nın çökmesinin yanında batının getirdiği finansal yaptırımların ardından yabancıların hızla ülkeyi terk etmesiyle birlikte borsada işlemler ikinci bir emre kadar kapatılmıştı.

Rus hükümeti, dün yabancıların yerel hisse senetlerinden çıkmasına yasak koyarak ve açığa satış yasağı gibi önlemler getirerek borsayı 1 ay sonra yeniden açtı.

İLK GÜNDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Ukrayna işgalinin ilk gününde borsada yüzde 33’lük düşüş gerçekleşmişti. Dün tekrar işleme açılan Moskova Borsası’nda Rus hisselerini ruble değerleri ile listeleyen MOEX endeksinde günlük yükseliş bir ara yüzde 11'i aştı. Bugün ise borsada yüzde 3 civarında bir düşüş gerçekleşti.

MOEX endeksinde şuanda 33 hisse işlem görürken enerji devi Gazprom, petrol üreticisi Lukoil ve dev banka Sberbank dün değeri en çok şirketler oldu.

Bazı piyasa katılımcıları, satış yapması kısıtlanan yabancıların Rus borsasındaki hisselerin yarısından fazlasını elinde bulundurduğunu belirtiyor. Rus şirketlerinin ülke dışında işlem görmeleri için çıkarılan küresel tevdi makbuzları da işlemlere kapatılıp küresel endekslerden çıkarılmadan önce yüzde 95 değer kaybetmişti.

BİREYSEL YATIRIMCI AKINI

Yabancıların satış yapması yasak olduğu için bu durum borsadaki düşüşü sınırladı. Bazı uzmanlar Moskova Borsası’nda hisse senedi ticaretinin kısmi olarak yeniden başlamasının gerçek bir piyasa işlemi olmadığı görüşünde.

Ancak bazı yerel yatırımcıların enflasyon riskinden korunma amacıyla hisse satın aldığı ve Moskova Borsası’nın dünkü işlem hacminde bireysel yatırımcıların payının yüzde 58 olduğu belirtiliyor.

YABANCILARA SATIŞ YASAĞI ETKİLİ OLDU

Yabancılara getirilen satış yasağı, yerel borsayı daha derin bir bozgundan korudu. Ülkede ticari riski olan Avrupalı ​​şirketlerin, savaş risklerinin artması ve Rus şirketlerinin küresel mevduat gelirlerinin durdurulmasıyla birlikte 100 milyar dolardan fazla kaybettiği tahmin ediliyor.

Konu ile ilgili Financial Times’da yer alan bir değerlendirmede de yüksek enflasyonla mücadele edilen ülkelerdeki borsalarda zaman zaman hisse senetlerinin yerel halk tarafından bir enflasyondan korunma aracı olarak görüldüğü belirtildi.

TÜRKİYE’DE DE AYNISI OLMUŞTU

Ruble’nin sert düşmesi ve yabancı şirketlerin üretim tesisleriyle birlikte ülkeden çekilmesinin yarattığı ekonomik sorunlar Rusya’da yüksek enflasyonu da beraberinde getiriyor. Bu da insanların birikimlerini korumak için başka araçlara yönelmesi demek .

Gazetede yer alan değerlendirmede Türkiye’de de hisse senetlerinin hiperenflasyonlu piyasada bir sığınak olarak kullanıldığı belirtildi. Türkiye’de BIST 100 endeksinin son iki yılda TL bazında yüzde 144 yükseldiği ancak dolar bazında yükselişin çok daha az olduğu hatırlatıldı.

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