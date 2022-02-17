Hazine 5 yıl vadeli sukuk ihracı ile 3 milyar dolar borçlandı

Hazine dün akşam tamamlanan beş yıl vadeli sukuk ihracıyla 3 milyar dolar borçlandı. Sukuk, devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkanı sunan finansal sertifikalar olarak niteleniyor.

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Hazine dün akşam tamamlanan beş yıl vadeli sukuk ihracıyla 3 milyar dolar borçlandı.

İhracın yüzde 7.625 ile yüzde 7.5 aralığında öngörülen getirisi, ihraç tamamlandığında yüzde 7.25 olarak oluştu.

Bankacılık kaynaklarına göre ihraca talep 10.75 milyar doları aştı.

2022’DE 11 MİLYAR DOLAR BORÇLANMA ÖNGÖRÜYOR

Hazine uluslararası piyasalardaki bundan önceki son ihracını kur krizi öncesi eylül ayında yapmıştı. Eylülde 2028 ve 2033 vadeli borçlanmalarda nihai getiriler sırasıyla yüzde 5.7 ve yüzde 6.5 olmuştu.

Hazine’nin, Refinitiv verilerine göre 21 Şubat’ta itfa edeceği 2 milyar dolar tutarında eurobondu ve 25 Şubat’ta itfa edeceği 1.1 milyar dolar tutarında yurtiçi tahvili bulunuyor.

Geçen yıl uluslararası sermaye piyasalarından hedefleri doğrultusunda 10 milyar dolar borçlanma gerçekleştiren Hazine 2022’de 11 milyar dolar borçlanma öngörüyor.

Sukuk, devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkanı sunan finansal sertifikalar olarak niteleniyor. (REUTERS)



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