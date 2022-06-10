Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan tasarruf açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Kamu harcamalarında etkinliği artırarak tasarruf sağlanacaktır" denildi.

Sozcu.com.tr

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Ekonomi yönetimi dün akşam enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi yeni önlem açıklarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bu sabah itibarıyla yeni bir açıklama daha geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Kamu harcamalarında etkinliği artırarak tasarruf sağlanacaktır” denildi.

‘MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK’

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir. Bununla birlikte makro ekonomi politikamızda enflasyonla mücadele birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı adımlarda ortak mücadele anlayışıyla hareket etmektedir.

Bu çerçevede;

• Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir,

• Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir,

• Kamu harcamalarında etkinliği artırarak, tasarruf sağlanacaktır. Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçleri etkinleştirilecek, böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır,

• Makro ihtiyati tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde alınmaya devam edilecektir,

• Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk Lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir,

• Beklentilerin yönetimi kapsamında ekonomide atılan adımlar ekonominin tüm paydaşlarıyla şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde paylaşılacaktır.”

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