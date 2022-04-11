İhracat gelirlerinin TCMB’ye satılması uygulamasında oran artabilir

İhracat döviz gelirinin yüzde 25'inin TCMB'ye satılması uygulamasında oranın en fazla yüzde 50'ye kadar artırılması değerlendiriliyor.

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Ekonomi yönetimi Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın başında uygulamaya aldığı ihracatçı dövizlerinin rezervlere satın alması uygulamasındaki mevcut yüzde 25 olan oranın yüzde 50’ye kadar yükseltilmesini değerlendiriliyor.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak nihai kararın verilmediğini, kararın oranın yüzde 25’te kalma yönünde olabileceğini en çok yüzde 50’ye kadar yükseltilmesinin değerlendirildiğini söyledi.

OCAK AYININ İLK GÜNLERİNDE DEVREYE ALINMIŞTI

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.

Merkez Bankası ocak ayının ilk günlerinde devreye aldığı uygulama talimatı ile ihracat döviz gelirinin dolar, Euro ve sterlin cinsi olanların ihracat bedelinin yüzde 25’i düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB’ye satılmasına karar vermişti. (REUTERS)

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