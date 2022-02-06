İmamoğlu’ndan elektrik faturası paylaşımı

Vatandaşlar yüksek gelen elektrik faturalarına isyan ederken, konuyla ilgili bir mesaj da İBB Başkanı İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, "Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü. Hepimiz için öyle" dedi.

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Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve hayat pahalılığının yanı sıra AKP hükümetinin elektriğe uyguladığı zam politikası birçok vatandaşın tepkisi çekmeye devam ediyor.

“HAFİFE ALINACAK GİBİ DEĞİL, ÇOK YÜKLÜ”

Birden çok ilde insanlar sokaklara çıkarak tepkisini gösterirken, konuyla ilgili bir paylaşım da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü. Hepimiz için öyle” dedi.

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