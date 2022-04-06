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İngiltere Rus çeliğine getirdiği kotayı yeniden değerlendirecek

İngiltere, Rusya ve Belarus'tan çelik ithalat kotasında değişiklik yapmayı değerlendiriyor.

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İngiltere Rus çeliğine getirdiği kotayı yeniden değerlendirecek

İngiltere Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle yaptırım uyguladığı Rusya ve Belarus’tan çelik ithalatına getirdiği kotayı ülkede çelik sıkıntısı yaşanması ihtimali nedeniyle yeniden değerlendirmeye karar verdi.

İngiltere Ticaret Bakanlığı altında faaliyet gösteren çözüm kurumu (TRA) başkanı Oliver Griffiths “Kotaların yeniden ayarlanması inşaat ve diğer yurtiçi sektörlerin çelik alım fiyatlarının düşük kalmasına yardımcı olacaktır” dedi.

TÜRK ÇELİK İHRACATÇILARINI OLUMLU ETKİLEYECEKTİ

Öte yandan, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar Türkiye’nin çelik kotasını artırırken, Türk çelik sektörü 1 milyar dolara yakın ilave ihracat öngörüyordu.

Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara çelik sektörünü eklemesinin ardından, birliğin Türkiye’den yapacağı çelik ithalatının kotası mart itibarıyla yaklaşık 1 milyon ton artmıştı. Bunun Türkiye'nin çelik ihracatına 1 milyar dolar civarında ilave katkı yapması öngörülüyordu. (REUTERS)

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