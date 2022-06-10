İnşaat maliyeti artışında rekor serisi sürüyor

TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi nisanda yıllık yüzde 106,60, aylık yüzde 6,12 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 Nisan’a ilişkin açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi, maliyetlerdeki artışın rekor tazelediğini ortaya koydu.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 6,12 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,60 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,47, işçilik endeksi yüzde 1,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 133,71 işçilik endeksi yüzde 43,75 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,92, işçilik endeksi yüzde 1,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,03, işçilik endeksi yüzde 43,52 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,27 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,36 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,10, işçilik endeksi yüzde 1,81 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 145,83, işçilik endeksi yüzde 44,61 arttı.

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