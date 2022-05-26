İş dünyası asgari ücret için hazır

Ankara Genç İş İnsanları Derneğin (ANGİAD) Başkanı Ertuğrul Onat, hükümetin önce gündeme getirip daha sonra sessizliğe büründüğü asgari ücrete ara zam yapılması konusunda iş dünyasının adım atmaya hazır olduğunu söyledi.

Erdoğan SÜZER

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ANGİAD Başkanı Onat, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, fiyat artışlarından iş dünyasının da rahatsız olduğunu söyledi. Onat, “Çalışanlarımızın refah içinde yaşamasını istiyoruz. İş dünyası bu konuda adım atmaya hazır. Asgari ücrete yeni zam olur, maaşlara ek zam olur, bunlarda iyileştirme yapmaya iş dünyası hazır. Ancak bu zamların da başka ekonomik sonuçları doğuyor. İnsanların gelirlerini ne kadar artırırsanız enflasyonda da artış oluyor ” dedi.

PAHALILIĞI GÖRÜYORUZ

Başkan Onat, hayat pahalılığını işverenlerin de gördüğünü belirtirken, “Örneğin ben kendi şirketimde maaşlara ocak zammından sonra mayıs ayında ek zam yaptım. Ocakta çalışanlarımızın 30'u asgari ücretliyse şimdi bu sayı 10'a düştü. Asgari maaş düzeyimiz 5 bin ila 5 bin 500 lira düzeyine çıktı. Bu zamları yapıyoruz çünkü elemanlarımızı kaybetmek istemiyoruz” dedi.

Bu gidişle mühendisler berber çırağı olacak

ANGİAD Başkanı Onat, sanayide ara elaman açığı yaşandığını, forklitf operatörü bulmakta zorlandıkları halde mühendis ilanlarına çok sayıda başvuru geldiğini söyledi. Üniversite mezunları işsiz gezerken 10-15 bin lira maaşla usta bulamadıklarını belirten Onat, “Eğitim sistemi değişmeli. Böyle giderse berber çıraklığını her halde mühendisler yapacak” dedi.