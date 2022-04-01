İstanbul’un enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar mart ayında aylık yüzde 6,29, yıllık yüzde 63,25 artış gösterdi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Ücretliler Geçinme İndeksi, mart ayında aylık 6,29, yıllık 63,25 oranında arttı. Bu endeks enflasyonun öncü göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

2022 Mart ayında İstanbul'daki perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,29, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 7,65 oranında arttı.

Ücretliler Geçinme İndeksi’nde bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 63,25, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 65,59 oldu.

KÜLTÜR, EĞİTİM, EĞLENCE FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Mart 2022'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 17,40, ev eşyası harcamalarında yüzde 8,99, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 8,12, gıda harcamalarında yüzde 6,16, konut harcamalarında yüzde 5,02, giyim harcamalarında yüzde 4,06, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,99, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,42 artış görüldü.

TOPTAN FİYATLAR

Mart 2022'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 21,56, gıda maddeleri grubunda yüzde 6,13, madenler grubunda yüzde 5,98, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,66, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,55, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,79, mensucat grubunda yüzde 1,67 artış görüldü.

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