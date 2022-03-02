İstanbul’un zam şampiyonu karnabahar oldu

İTO verilerine göre, 2022 Şubat'ta İstanbul'da fiyatı en fazla artan ürün yüzde 106,86 ile karnabahar oldu. Bu ürünü aylık yüzde 81 zamlanan kabak, yüzde 54 zamlanan domates izledi. Şubatta fiyatı en fazla azalan ürün ise battaniye oldu.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2022 Şubat’a ilişkin fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 116’sının perakende fiyatı artarken, 35 ürünün fiyatı düştü, 91 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Buna göre, şubat ayında fiyatı en fazla artan ürün aylık yüzde 106,86 artışla karnabahar oldu. Ocak ayında İstanbul’da 5,98 TL olan karnabahar fiyatları şubatta 12,37 TL’ye yükseldi.

KABAK, DOMATES, KIVIRCIK SALATA CEP YAKTI

Şubat ayında Gıda Harcamaları Yaş, Kuru Sebze ve Meyveler grubunda yer alan kabak fiyatları yüzde 81.36 artarken, domates fiyatı yüzde 54.40, kıvırcık salata yüzde 51.02, maydanoz yüzde 50.66 ve salatalık yüzde 47,98 yükseldi.

2022 Şubat’ta ev eşyası harcamaları grubunda yer alan battaniye fiyatı yüzde 13,63 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 12,75 ile çarşaf, yüzde 8,97 ile yorgan, giyim harcamaları grubundan yüzde 5,13 ile çocuk ceketi, gıda harcamaları grubundan yüzde 3,89 ile süt olarak öne çıktı.

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