Kamuyu gaz ve elektrik çarptı

Kamu kurumlarının elektrik, doğalgaz kömür ve akaryakıta ödediği enerji parası bu yılın 3 ayında geçen yıla göre yüzde 158 artarak 5.7 milyar liraya çıktı.

Erdoğan SÜZER

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Elektrik ve doğalgaza gelen yüklü zamlar vatandaşla birlikte kamu kurumlarının enerji giderlerinde de büyük artışlara yol açtı. Geçen yılın ilk üç ayında kamu kurum ve kuruluşları 2.2 milyar lira enerji harcaması yaparken zamlar yüzünden bu yılın ilk üç ayındaki enerji harcaması 5.7 milyar liraya çıktı. Kamunun toplam enerji harcamaları sadece 3 ayda 2.5 kat birden arttı.

8 KURUM YANIT VERMEDİ

Bütçe verilerine göre, bu yılın ilk 3 ayında devletin elektrik harcaması geçen yılın aynı dönemine göre 2.4 kat birden artarak 1.3 milyardan 3.1 milyar liraya çıktı. Devletin doğalgaz ve kömür gibi yakacak harcamaları 3.1 kat artışla 1.7 milyar liraya, akaryakıt harcaması da 2.2 kat artışla 819 milyon liraya yükseldi. CHP Milletvekili Sibel Özdemir, elektrik ve doğalgaz harcamalarını öğrenmek için Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklara tek tek yazılı soru önergesi gönderdi.

4 BAKANLIK PAYLAŞTI

Özdemir'in sorusuna 8 kurum yanıt bile vermezken, yanıt veren 10 kurumdan sadece 4'ü faturalarını kamudan gizlemedi. Buna göre, Ticaret Bakanlığı'nın elektrik faturası aralıktan ocak ayına yüzde 132 artışla 1 milyon 486 bin liradan 3 milyon 456 bin liraya; doğalgaz faturası da yüzde 42 artışla 818 bin liradan 1 milyon 167 bin liraya çıktı. Çevre Bakanlığı'nın elektrik faturası 25 bin lira artışla 1 milyon 713 bin liraya, doğalgaz faturası 946 bin liradan 1 milyon 486 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde Aile Bakanlığı'nın elektrik faturası 444 bin liradan 1 milyon 37 bin liraya, Ulaştırma Bakanlığı'nın elektrik faturası da 334 bin liradan 784 bin liraya fırladı.

‘O faturalar da vatandaşın sırtında'

Sibel Özdemir, enerji faturalarını gizleyen kurumların başında Cumhurbaşkanlığı ile Maliye ve Enerji bakanlıklarının geldiğini söyledi. Kamunun olağanüstü artan enerji faturalarının da yoksul vatandaşın sırtına bindiğini belirten Özdemir, “Hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşlar zaten kendi faturalarını ödeyemiyor, çoğu televizyon ışığında oturuyor. 2021 yılında 2.8 milyonu mesken olmak üzere 3.5 milyon abonenin elektriği, 951 bini konut olmak üzere 1.1 milyon abonenin doğalgazı kesildi” dedi.