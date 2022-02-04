Kavcıoğlu, Yuvam tanıtımı için MÜSİAD ile görüştü

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Yuvam hesapları tanıtımı için MÜSİAD başkanı ve yurt dışı temsilcilikleriyle görüştü.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Yuvam hesapları tanıtım toplantıları kapsamında MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve yurt dışı temsilcilikleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin bilgi TCMB’nin Twitter paylaşımında yer aldı.

Yurt dışında yerleşik vatandaşların yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tevdiat hesapları ve katılım fonları da Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) olarak adlandırılan hesap aracılığıyla kur korumalı mevduat sistemine ay başında dahil edilmişti.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR DA DAHİL EDİLMİŞTİ

Yurt dışında yerleşik vatandaşların yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tevdiat hesapları ve katılım fonları ‘Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi’ (YUVAM) olarak adlandırılan hesap aracılığıyla kur korumalı mevduat sistemine dahil edilmişti.

YUVAM hesaplarının vadeleri, bu hesaplarda dönüştürülen döviz tutarları üzerinden anaparasına vade gruplarına göre sağlanacak ilave getirinin oranları ve usulü TBMM tarafından belirlenecek. İlave getiri, döviz bazında anaparanın TL karşılığı üzerinden hesaplanacak ve TL olarak ödenecek.

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