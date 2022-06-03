Konut fiyatlarını daha da artıracak karar

İnternette gayrimenkul satışı veya kiralama yapılması durumunda Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirim yapılması gerekecek. Bunun, fiyatları artıracağı belirtiliyor.

Erdoğan SÜZER

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İnternete menkul ya da gayrimenkulünü satmak ya da kiralamak için ilan verenlerin tüm kimlik bilgileri ile satılması halinde gerçek satış tutarları bir ay içinde Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) bildirilecek. Yeni düzenleme internetten gayrimenkul satış piyasasını altüst etti. İnternetteki binlerce konut satışı ilandan çekildi. Düzenlemenin konut fiyatlarında yeni bir zam dalgası yaratmasından endişe ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı GİB'in Resmi Gazete'de yayımlanan 538 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre evini, arsasını, tarlasını, arabasını ya da cep telefonu gibi kişisel eşyasını satmak için internete ilan verenlerin adı, soyadı, TC numarası, yabancı ise yabancı kimlik numarası artık direkt GİB'e bildirilecek. Bildirimi internet siteleri ile ilana aracılık edenler yapacak. İlan verenler kişisel bilgilerini internet sitesine vermez, internet sitesi de GİB'e en geç 1 ay içerisinde bilgileri iletmezse, yanlış bilgi iletirse ceza uygulanacak. İnternet siteleri ile emlakçılar, menkul veya gayrimenkulün satılması halinde gerçek satış tutarı ile tahsil edilen komisyon bedelini ve ödemelere ilişkin banka bilgilerini de GİB'e bildirecek.

İLANLAR KALDIRILIYOR

Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, tebliğin yayınlanmasıyla birlikte 10 binden fazla konut ilanının internet satışından kaldırıldığını bildirdi. Akçam, artan konut satış maliyeti nedeniyle yeni bir zam dalgasının olacağını belirtti.

Sektörde merdiven altı başlar

Emlak Müşaviri Salim Taşçı, yeni tebliğin konutta büyük fiyat artışlarına ve emlak satışlarının merdiven altına inmesine neden olacağını söyledi. Taşçı, “Belediye rayici diyelim ki 200 bin lira olan bir konut internet ilanıyla 2 milyon liraya satılırsa alıcı ve satıcı toplamda 8 bin lira yerine 80 bin lira harç ödeyecek. Konut 5 yıldan erken satılmışsa Gelir Vergisi de doğacak. Bu maliyetler konut fiyatına bineceği için fiyatlar uçacaktır. Vergi ve harç indirilmezse bu düzenleme yarardan çok zarar getirir” dedi.