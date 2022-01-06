Konut kredi faizlerinde enflasyon endişesi

Merkez Bankası faizleri aşağı doğru çekse de bu durum henüz konut kredilerine tam olarak yansımış değil. Ocak-Kasım 2021 döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55.4 azalışla 249 bin 270 oldu.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Konut kredilerinde vatandaşın beklediği faiz oranının yüzde 1 ve altı olduğu ifade edilirken, bu seviyeler enflasyon konusunda ise endişe yaratıyor. Şu anda bankaların verdiği en düşük 3 konut kredisi faizi yüzde 1.20 ve bunu kamu bankaları veriyor. Katılım bankalarında da bu oran yüzde 1.40-1.50 seviyelerindeyken, diğer özel bankalarda yüzde 2'nin üzerinde yer alıyor. Tüketici tarafında ise bunlar halen yüksek kabul ediliyor. Konut satışlarında vatandaşın gözünün faizlerde olduğunu söyleyen hangikredi.com CEO'su Oray Durmazoğlu, ihtiyaç kredisi kadar konut kredilerine de bakıldığını aktardı.

ESAS GÜNDEM FAİZ

Önümüzdeki dönemde esas gündemin konut kredileri olacağını belirten Durmazoğlu, konut kredi faizlerinin düşmesiyle konut fiyatlarının arttığını hatırlatarak, bu durumun da enflasyonu yukarı doğru çektiğini kaydetti.

Krediye talepte notun önemi büyüyor

Vatandaşın kredi kullanımına yönelik talebinin artarak devam ettiğini söyleyen Oray Durmazoğlu, burada en hassas durumun kredi onayı olduğunu belirtti. Bankalardan art arda kredi sorgulamanın kredi notunu olumsuz etkilediğine dikkat çeken Durmazoğlu, kendilerinin de ‘Kredi Notu' ile tüketicinin kredi alma ihtimalini hesapladıklarını anlattı.