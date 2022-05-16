Kripto depreminde artçı sarsıntılar bekleniyor

Kripto para piyasalarında bir haftada 250 milyar doların buharlaşmasına neden olan Luna krizi devam ederken, Bitcoin ve Ethereum’un toparlanamaması bu hafta krizin etkilerinin devam edeceğini işaret ediyor.

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Geçen hafta tam bir deprem yaşayan kripto para piyasaları yeni bir haftaya adım atıyor. Ancak, kripto para piyasalarında krizin henüz sona ermediği dile getiriliyor. Kripto paraların toplam piyasa değeri hafta içi yaklaşık 250 milyar dolarlık satışla 1 trilyon 433 milyar dolardan 1 trilyon 180 milyar dolara kadar düştü. Uzmanlar, kripto para piyasalarında yaşanan depremin artçı sarsıntılarının hafta boyunca yaşanabileceğini ifade etti.

Geçen hafta ABD'deki yüksek enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırması ile başlayıp resesyon endişeleri riskli yatırımlardan çıkışı tetikleyince kriptolarda da satış dalgası beraberinde geldi. Ancak TerraUSD (UST) ve Luna'da yaşanan büyük satış dalgası kısa sürede tüm kripto paraları adeta krize sürükledi.

BITCOIN KRİTİK EŞİKTE

Sabit kripto para olması gereken TerraUSD'nin 1 dolarlık seviyesini kırması ve stabiliteyi korumak isteyen Luna'nın rezervlerini yakması panik satışlarıyla birleşince Luna 100 dolarlık seviyesinden sert düştü ve adeta sıfıra yaklaştı. Luna'daki kayıp yüzde 99.9 olurken; Bitcoin, Ethereum ve pek çok altcoin hafta içinde yüzde 30'un üzerinde değer kaybetti. Bitcoin dün yüzde 2'yi aşan yükselişle 30.127 doları test etse de henüz kritik eğişi aşamadı. Ethereum ise yüzde 3'ü aşan yükselişle 2.080 dolar seviyelerinde patinaj yaptı.

LUNA DİPTEN DÖNEMEDİ

Bütün bir haftaya damga vuran ve cumartesi günü yüzde 1.200 seviyelerine kadar yükselen Luna dün yüzde 30'u aşan kayıplarla 0.0005 dolar seviyelerine geriledi. Luna'da yaşanan düşüş krizin henüz sona ermediğinin de göstergesi oldu.

EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI

Yaşanan derin krizden sonra kripto para piyasalarının geleceği de tartışma konusu oldu. Başta ABD Hazine Bakanı Janet Yellen olmak üzere birçok yetkili kripto para piyasalarında yasal düzenlemelerin kaçınılmaz olduğuna işaret ederken, yeni sınırlama adımlarının kriptoları baskı altına alacağı belirtiliyor. Washington merkezli yatırım danışmanlığı şirketi Monex USA yöneticisi Juan Perez, kripto piyasasının kısa vadeli yörüngesini tahmin etmenin zor olduğunu ancak en kötüsü nün bitmiş olabileceğini belirtti.

CNBC'nin aktardığına göre Perez, “Belki de artık küresel büyümenin önündeki tüm engeller ve parasal sıkılaştırma netleştiğine göre yukarı yönlü dalgalanmalar görmeye başlayabiliriz” dedi.

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